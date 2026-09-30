El seleccionado de la Liga Jujeña vive un gran presente y va por más en la Copa País

La Selección de la Liga Jujeña de Fútbol atraviesa un momento de enorme expectativa. El equipo logró consolidarse con el correr de los partidos, se quedó con la Región Norte de la Copa País y este miércoles afronta un nuevo desafío ante la Liga Catamarqueña, en una serie que puede prolongar el gran presente del combinado jujeño.

Deportes. La Selección de la Liga Jujeña enfrenta a Catamarca por la Copa País: día, hora y estadio

En la previa del encuentro, Fabricio Carles , uno de los jugadores de experiencia del plantel y con recorrido por distintos clubes de la Liga Jujeña, dialogó con Todo Se Ve y destacó principalmente la unión que se generó dentro del grupo.

“ La verdad que contento porque empezó todo muy, muy raro. Primero un técnico, después otro y el técnico Levín supo armar un buen grupo y estamos yendo por buen camino ”, expresó Carles.

El camino no comenzó de manera sencilla, pero la Selección de la Liga Jujeña fue encontrando funcionamiento, confianza y resultados. Una de las claves, según Carles, está relacionada con la experiencia y la calidad de los futbolistas que integran el plantel.

“Tenemos muchos jugadores de experiencia, de buen pie. Yo creo que eso es lo que hizo llevar al grupo hasta esta instancia. Vamos paso a paso y creo que el grupo se afianzó bien por la experiencia que tiene el equipo”, señaló.

La “Celeste” llega con antecedentes contundentes. En la última llave superó a la Liga Tucumana por 3-1 como visitante y 4-1 en Jujuy, para cerrar la serie con un global de 7-2 y quedarse con la Región Norte. En la revancha, Carles fue precisamente uno de los goleadores, junto a Axel Rivero y Oscar Caram, autor de dos tantos.

A ese buen momento deportivo se suma la recuperación de jugadores importantes. “Hoy tenemos la suerte de que se suman varios jugadores de nuevo, Pedro Santillán, Martín ‘el Niño’ Torres. El público, que también acompaña, nos ayuda bastante”, destacó.

Amigos y conocidos dentro de la cancha

Otro factor que explica el rendimiento del seleccionado es el conocimiento que existe entre muchos de sus integrantes. Varios compartieron equipos, se enfrentaron durante años en los torneos locales y hoy defienden juntos la camiseta de la Liga Jujeña.

Para Carles, esa relación simplifica muchas cosas dentro del campo de juego.

“Es más fácil entenderse dentro de la cancha. Aparte somos jugadores de acá que compartimos plantel en otros clubes y hoy estar ahí todos juntos, eso es lo lindo”, sostuvo.

La Copa País, una oportunidad especial

Carles también destacó lo que representa disputar una competencia de estas características, especialmente para los futbolistas que tienen la posibilidad de mostrarse en un escenario diferente al habitual.

“La oportunidad de jugar la Copa del País es muy buena. Yo no digo tanto nosotros, que ya tenemos un recorrido importante, pero por ahí veo chicos como Nico Yécora, Axel Rivero, Ezequiel Marcani, Oscar Caram. Pero son los últimos, por ahí los últimos cartuchos que se dice, y lo vivimos al 100”, manifestó.

Jujuy recibe a Catamarca

El nuevo desafío será ante la Liga Catamarqueña de Fútbol por la fase interregional de la Copa País. El partido de ida se disputa este miércoles 30 de septiembre desde las 18.30 en el estadio Coronel Emilio Fabrizzi de Altos Hornos Zapla.

Catamarca llega como ganador de la Región Centro, mientras que Jujuy lo hace después de quedarse con la Región Norte tras la contundente serie frente a Tucumán.

La llave se definirá posteriormente en territorio catamarqueño. De acuerdo con la programación difundida desde Catamarca, la revancha está prevista para el 14 de octubre en el estadio Malvinas Argentinas.