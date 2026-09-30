Liga Jujeña de Fútbol: así se jugarán los cuartos de final del Clausura

La Liga Jujeña de Fútbol confirmó la programación de los cuartos de final del Torneo Clausura Jesús “Gringo” Flores , tanto en Primera División Femenina como Masculina, luego de conocerse las últimas resoluciones del Tribunal de Disciplina.

Los encuentros se disputarán entre el jueves 1 y el sábado 3 de octubre , con el estadio La Tablada como escenario principal de todos los cruces.

El jueves 1 de octubre la jornada comenzará con el cruce femenino entre Luján y Lavalle, desde las 14:30. Luego, a las 16:30, ambos clubes volverán a enfrentarse por el torneo masculino.

Por la noche, desde las 19:00, Gimnasia enfrentará a Talleres por la rama femenina. A las 21:00 será el turno del encuentro masculino entre Gimnasia y Los Perales.

El viernes 2 de octubre habrá dos partidos. A las 14:30, Palermo se medirá con Los Perales por el torneo femenino, mientras que desde las 16:30 Alberdi jugará ante Zapla por la competencia masculina.

La instancia se completará el sábado 3 de octubre. A las 14:30, Universitario enfrentará a La Viña en femenino, y a las 16:30 Cuyaya se medirá con Belgrano en masculino.

Qué resolvió el Tribunal de Disciplina

La conformación definitiva de los cruces quedó establecida luego de dos resoluciones importantes del Tribunal de Disciplina.

Por un lado, se decidió no dar curso al pedido presentado por Deportivo El Cruce en relación con el partido frente a Gorriti, que había sido dado por finalizado por el árbitro Sergio López cuando el encuentro estaba empatado 2 a 2.

En cambio, el Tribunal sí hizo lugar a la protesta de Los Perales por la mala inclusión de un jugador de Talleres durante la última fecha de la fase regular. Como consecuencia, se otorgó el partido a Los Perales, modificación que incidió en la conformación final de los cuartos de final.

Liga Jujeña de Fútbol: así se jugarán los cuartos de final

También habrá actividad por el Torneo Regional

El domingo 4 de octubre se disputará una nueva jornada del Torneo Regional. En La Tablada, Los Perales recibirá a Gimnasia de Yavi desde las 17:00. En el estadio Emilio Fabrizzi, Zapla jugará ante La Mona a partir de las 18:00. En Humahuaca, Juventus enfrentará a Luján desde las 16:00, mientras que en Fraile Pintado, Defensores de Fraile jugará ante Talleres desde las 16:30.

La Liga Jujeña de Fútbol también jugará ante Tucumán

Ese mismo domingo habrá acción por el Torneo de Selecciones en el estadio La Tablada. Desde las 10:00, la Selección Sub 13 de la Liga Jujeña enfrentará a la Liga Tucumana. Luego, a partir de las 12:00, será el turno de la categoría Sub 15, también ante el seleccionado tucumano.