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24 de septiembre de 2026 - 15:30
Deportes.

Jujuy ganó la Región Norte de la Copa País y ya tiene rival

El seleccionado de la Liga Jujeña de Fútbol goleó 4 a 1 a la Liga Tucumana, se impuso 7 a 2 en el resultado global y avanzó a una nueva instancia de la Copa País.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
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Jujuy ganó la Región Norte de la Copa País 

El seleccionado de la Liga Jujeña de Fútbol volvió a mostrar su fortaleza en la Copa País y consiguió una contundente clasificación tras superar a la Liga Tucumana de Fútbol en la definición de la Región Norte.

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La “Celeste” se impuso por 4 a 1 en el encuentro de vuelta y cerró la serie con un categórico 7 a 2 en el marcador global, resultado que le permitió continuar su camino dentro de la competencia.

Los goles del conjunto jujeño fueron convertidos por Fabricio Carles, Axel Rivero y Oscar Caram, quien se destacó con un doblete para completar la goleada.

Una serie contundente para la Liga Jujeña

Jujuy llegó al partido de vuelta con ventaja y logró ratificar la diferencia ante el combinado tucumano. Con una actuación efectiva en ataque, el seleccionado provincial volvió a marcar diferencias y terminó quedándose con la Región Norte.

Jujuy ganó la Región Norte de la Copa País

Jujuy ganó la Región Norte de la Copa País

El 4 a 1 de la revancha confirmó el buen rendimiento que había mostrado la “Celeste” durante la llave y estableció un resultado global de 7 a 2.

Fabricio Carles abrió su cuenta personal en una nueva presentación con el seleccionado, mientras que Axel Rivero también aportó uno de los tantos. Oscar Caram fue otro de los protagonistas de la jornada al convertir en dos oportunidades.

Jujuy enfrentará a la Liga Catamarqueña por la Copa País

Tras quedarse con la Región Norte, el seleccionado de la Liga Jujeña ya conoce a su próximo rival: la Liga Catamarqueña de Fútbol.

La nueva serie comenzará el próximo miércoles 30 de septiembre, cuando Jujuy dispute el primer partido en condición de local. Posteriormente, la llave se definirá en Catamarca.

El equipo jujeño buscará aprovechar nuevamente la localía para conseguir una ventaja antes del encuentro decisivo como visitante y continuar avanzando en la Copa País.

La clasificación representa un nuevo paso para un seleccionado que viene consolidando su campaña dentro del torneo y que ahora tendrá otro desafío frente a uno de los representantes del fútbol catamarqueño.

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