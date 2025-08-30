sábado 30 de agosto de 2025

30 de agosto de 2025 - 19:25
Tucumán.

La Liga del Ramal consiguió una ventaja clave en la Copa País

El seleccionado jujeño de la Liga del Ramal goleó 3-0 en el partido de ida disputado en Lules y enfrentará la revancha con ventaja para avanzar en el torneo organizado por el Consejo Federal.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
La Liga del Ramal consiguió una ventaja clave en la Copa País

La Liga del Ramal consiguió una ventaja clave en la Copa País

La efectividad fue clave para la formación del Ramal, que supo golpear en los momentos justos para sentenciar la ventaja. La diferencia llegó en la segunda mitad del encuentro, cuando el conjunto visitante se mostró más efectivo en sus llegadas y definiciones.

Control y contundencia: la fórmula del triunfo jujeño

A los 14 minutos del segundo tiempo, Nahuel Fanola abrió el marcador al convertir un penal otorgado por el árbitro, desatando la emoción del equipo y sus seguidores. Poco después, a los 25 minutos, Lucas Miranda amplió la diferencia con una definición precisa que dejó sin chances al arquero tucumano.

Ya en los minutos finales del encuentro, a los 40, Franco Elías anotó el tercer y definitivo gol para el seleccionado de la Liga del Ramal, sellando una victoria contundente que les permite encarar la revancha con una ventaja significativa. Esta goleada refleja no solo la jerarquía individual de los jugadores, sino también el trabajo colectivo que permitió controlar el juego y aprovechar las oportunidades generadas durante el partido.

Esta victoria genera un clima de optimismo en el plantel y el entorno, teniendo en cuenta que la serie se definirá en casa, en San Pedro, lo que añade valor estratégico a la diferencia conseguida.

El próximo fin de semana se tendrá el partido de vuelta, donde la Liga del Ramal buscará asegurarse la clasificación a la siguiente instancia de la Copa País. El equipo tucumano, por su parte, tendrá la responsabilidad de revertir un marcador amplio, lo que anticipa un encuentro de enfrentamiento intenso y táctico.

La expectativa está puesta en la continuidad del torneo y en el desarrollo de los próximos partidos, donde la consistencia y el aprovechamiento de las ventajas obtenidas serán fundamentales para avanzar dentro de la Copa País.

