Franco Colapinto avanzó a la Q3 en Bakú y terminó décimo en la clasificación

Franco Colapinto tuvo una clasificación de menor a mayor en el circuito callejero de Bakú : logró avanzar a la Q3 después de superar una Q2 muy ajustada y finalmente terminó décimo en la qualy del Gran Premio de Azerbaiyán . El argentino había cerrado previamente la tercera práctica libre también en el décimo puesto.

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La jornada previa a la clasificación había tenido a Max Verstappen como el piloto más rápido de la FP3 . El neerlandés marcó 1:43.922 , apenas 0.099 segundos por delante de George Russell , mientras que Lewis Hamilton finalizó tercero, a 0.111 de la referencia. En Alpine , Pierre Gasly terminó sexto y Colapinto décimo, con un tiempo de 1:45.592 , a 1.670 segundos de la punta.

La tercera práctica comenzó con Gasly y Colapinto entre los primeros pilotos en salir a pista. El francés registró inicialmente 1:50.582 con neumáticos medios, mientras que el argentino completó su primer giro en 1:51.899 . A medida que avanzó la sesión, ambos fueron mejorando sus registros y Colapinto llegó a ubicarse octavo con 1:47.180 .

En el tramo final , los principales protagonistas fueron alternándose en los primeros puestos. George Russell llegó a liderar con 1:44.715 , mientras que luego aparecieron Charles Leclerc , Kimi Antonelli y Lewis Hamilton en la parte alta de la tabla. Verstappen finalmente encontró una vuelta de 1:43.922 y se quedó con el mejor tiempo de la práctica .

La FP3 también tuvo algunos incidentes. Lance Stroll chocó contra uno de los muros de Bakú, mientras que una rama caída sobre el trazado obligó a activar brevemente el Virtual Safety Car. Colapinto y Gasly, además, mejoraron sus registros en el cierre utilizando neumáticos blandos y terminaron ambos dentro del top 10.

Franco Colapinto consiguió avanzar en una Q2 muy ajustada

La clasificación comenzó con algunos minutos de demora. Una vez habilitado el circuito, los pilotos afrontaron la Q1, instancia en la que debían evitar quedar entre los seis peores tiempos para continuar en competencia.

La primera parte de la qualy tuvo una bandera amarilla provocada por Lance Stroll, quien se pasó de largo, aunque pudo retomar rápidamente la pista. Los primeros registros fueron establecidos por Valtteri Bottas, con 1:48.290, y Sergio “Checo” Pérez, con 1:46.557.

Colapinto marcó su primera referencia con 1:45.768. Poco después, Max Verstappen pasó a liderar con 1:45.168, seguido inicialmente por Kimi Antonelli con 1:45.504. Más adelante, Isack Hadjar tomó la punta con 1:44.702 y Lewis Hamilton se ubicó segundo con 1:44.857.

El argentino llegó a aparecer séptimo tras los primeros intentos de la mayoría de los pilotos. Mientras tanto, Gasly registraba 1:47.108 y el corte para avanzar a la siguiente instancia estaba marcado por Nico Hülkenberg, con 1:46.365.

Uno de los momentos más importantes de la Q1 fue protagonizado por Kimi Antonelli, quien tocó el muro y sufrió un inconveniente en la suspensión. El piloto de Mercedes pudo continuar momentáneamente, pero desde su equipo le comunicaron por radio que no podían solucionar el problema y le pidieron que se detuviera.

En el cierre de la tanda, Colapinto necesitaba mejorar su registro para asegurar su clasificación. El argentino consiguió hacerlo y terminó avanzando a la Q2. La segunda instancia fue todavía más exigente. Colapinto logró mantenerse en la pelea por el corte y, sobre el final, consiguió una vuelta de 1:44.683, que le permitió ubicarse décimo y acceder a la Q3.

El registro del argentino quedó 0.092 segundos por delante de Ollie Bearman, mientras que terminó a 0.577 de su compañero Pierre Gasly, quien avanzó octavo con 1:44.106. Los eliminados en esta instancia fueron Kimi Antonelli, Arvid Lindblad, Esteban Ocon, Alex Albon, Liam Lawson y Ollie Bearman, que ocuparon los puestos del 16° al 11°.

Russell se quedó con la pole y Colapinto cerró décimo

La Q3 reunió a los diez pilotos que consiguieron superar las dos primeras instancias: George Russell, Max Verstappen, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Isack Hadjar, Lando Norris, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Carlos Sainz y Franco Colapinto.

En los primeros minutos, Russell estableció una vuelta de 1:43.713. Piastri respondió con 1:43.571 y pasó momentáneamente al frente, mientras que Norris quedó segundo con 1:43.672. Carlos Sainz, por su parte, registró 1:45.091.

Colapinto salió en busca de su primer intento rápido, pero se pasó de largo cuando estaba completando la vuelta. El argentino pudo regresar a la pista sin inconvenientes, aunque ese intento no le permitió establecer un tiempo válido.

Con pocos minutos por delante, Pierre Gasly marcó 1:44.047 y quedó sexto. Russell volvió a mejorar su registro hasta 1:43.037, mientras Colapinto permanecía décimo y se preparaba para buscar su última oportunidad.

Finalmente, el argentino consiguió completar su único registro válido de la Q3, con un tiempo de 1:44.963. La marca no le permitió avanzar posiciones y terminó décimo en la clasificación.

"Franco Colapinto"



Porque manejó desnudo y avanzó a la Q3 en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán.pic.twitter.com/zrQYfwhNMT — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) September 25, 2026

En la lucha por el primer lugar, George Russell logró una vuelta de 1:42.526, con la que superó a Charles Leclerc, que había registrado 1:43.472. De esta manera, el piloto de Mercedes quedó al frente de la clasificación en Bakú.

Colapinto, en tanto, cerró la qualy en el décimo puesto, después de haber conseguido superar una Q2 muy ajustada y meterse entre los diez pilotos que disputaron la última instancia.