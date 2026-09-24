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24 de septiembre de 2026 - 20:40
Deportes.

Despedida de Lionel Messi: Las entradas se agotaron en menos de dos horas

Los fanáticos arrasaron con las entradas para la despedida de Lionel Messi ante Benín en el Monumental. Quedan localidades para el duelo frente a Burkina Faso.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lionel Messi despedida

Las localidades para el encuentro del 6 de octubre en el Monumental se agotaron en menos de dos horas. El partido marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ante el público local.

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La expectativa por la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina quedó reflejada en la venta de entradas para el partido ante Benín. Las localidades comenzaron a venderse este jueves a las 18 y se agotaron antes de las 20.

El encuentro se disputará el martes 6 de octubre en el estadio Monumental y será el último partido de Messi con la camiseta de la Selección argentina ante el público local.

Despedida y homenaje

La despedida contará además con un homenaje especial y la presencia de varios campeones del mundo de Qatar 2022, entre ellos Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

Además del partido ante Benín, el 6 de octubre con Messi como principal protagonista, la Selección argentina disputará amistosos frente a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba y Burkina Faso el 3 de octubre nuevamente en el Monumental.

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