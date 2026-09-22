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22 de septiembre de 2026 - 09:53
Deportes.

La Selección Argentina vuelve al trabajo con la despedida de Messi en el horizonte

El equipo de Lionel Scaloni comienza este martes las prácticas en Ezeiza de cara a sus primeros amistosos después del Mundial. Los detalles.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Selección argentina inicia la era pos-Messi.

La Selección argentina inicia la era pos-Messi.

Con casi todos los jugadores citados por Lionel Scaloni ya en territorio argentino, la Selección Argentina comenzará este martes con los entrenamientos en Ezeiza. El equipo volverá a reunirse después del Mundial para poner en marcha una serie de partidos amistosos que tendrá como uno de sus momentos centrales la emotiva despedida de Lionel Messi.

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Según lo establecido en el cronograma oficial de entrenamientos en Ezeiza, la actividad comenzará este martes a las 10:00, con una práctica que se desarrollará a puertas cerradas.

Así serán los entrenamientos de la Selección Argentina

El trabajo del plantel seguirá el miércoles 23, nuevamente durante la mañana y en el mismo horario. Para el jueves 24, en tanto, los medios que cuentan con acreditación anual de la AFA podrán ingresar para observar los últimos 15 minutos de la sesión, desde las 10:30. Las jornadas del viernes 25 y sábado 26 volverán a desarrollarse por la mañana, aunque esta vez sin presencia de la prensa.

En la etapa final de la puesta a punto, la Selección Argentina volverá a los entrenamientos el lunes 28 de septiembre, durante la tarde, desde las 16:00. En esa oportunidad, los medios de comunicación podrán acceder al comienzo de la práctica y cubrir los primeros 30 minutos.

El futuro de Scaloni en la Selección Argentina.

El futuro de Scaloni en la Selección Argentina.

El martes 29 concentrará la mayor atención de la prensa, ya que Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa a las 14:15. Luego, a las 15:30, el plantel realizará el último entrenamiento antes del partido, con los primeros 15 minutos habilitados para el trabajo de las cámaras.

Respecto del acontecimiento principal, la AFA prepara una puesta en escena de gran escala para rendir homenaje al capitán de la Selección Argentina.

El programa contemplará mucho más que el partido amistoso: habrá espectáculos musicales en vivo, distintas sorpresas y acciones especiales destinadas a generar un momento inolvidable, con las tribunas repletas acompañando al capitán con una ovación histórica durante su último encuentro oficial en territorio argentino.

Todo indica que será una jornada marcada por la emoción, con las tribunas del estadio colmadas de público. La venta de entradas se habilitará hoy a partir de las 18 en la plataforma Deportick, donde miles de hinchas aguardarán en la fila virtual con la intención de asegurarse un lugar para el encuentro.

Di María confirmó que estará en la despedida de Messi en la Selección Argentina.

Di María confirmó que estará en la despedida de Messi en la Selección Argentina.

Cuándo, dónde y contra quién juega la Selección argentina los 3 amistosos de la fecha FIFA

  • 30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en el Mario Alberto Kempes
  • 3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en el Monumental
  • 6 de octubre: Argentina vs. Benín, en el Monumental (Será la despedida de Lionel Messi)

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