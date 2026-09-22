La Asociación Jujeña de Tenis prepara un cierre de año cargado de actividades, con clínicas, torneos regionales y propuestas para diferentes edades. Fernando Alvarado, presidente de la institución, dio algunos detalles .

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Confirmó la llegada de Charly Berloc , el extenista profesional. “Tenemos una clínica con Charly Berloc, un ex tenista profesional que fue número 39 en el ranking en su momento, participó en todos los Grand Slam y estuvo siendo coach de tenistas que están hoy vinculados a este tipo de circuitos”, explicó Alvarado.

La llegada del exjugador forma parte de una gestión impulsada por la Asociación Jujeña de Tenis para fortalecer el desarrollo de la disciplina en la provincia. “Es una gestión de la asociación para que venga a ayudarnos con el desarrollo , que es lo que venimos planteando ya hace varios años”, señaló.

Berloc estará en Jujuy durante los días 25 y 26 de septiembre . Una de las jornadas se desarrollará en el Club Tiro y la restante en Lawn Tennis. La propuesta estará destinada tanto a adultos como a jóvenes. “Va a ser una linda experiencia , porque no solamente es anécdota sino también trabajo en cancha, va a haber una pequeña demostración”, sostuvo el dirigente.

Un exitoso ex tenista argentino dará una clínica de tenis en Jujuy

Alvarado invitó a todos los interesados en el tenis a participar y señaló que la información para inscribirse estará disponible a través del Instagram de la asociación.

Jujuy recibirá a cerca de 100 tenistas

El calendario continuará entre el 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre con la disputa del sexto y último Regional del año. La competencia estará destinada a chicos y chicas de entre 10 y 18 años y tendrá una característica particular: permitirá la llegada de tenistas de distintos puntos del país.

“Es la última fecha del año. Este año nos tocó cerrar. Estamos esperando cerca de 100 tenistas del país”, adelantó Alvarado. Además, explicó que actualmente este tipo de regionales funcionan con un formato más abierto. “Les permite a los chicos de Buenos Aires o del sur, de Córdoba, venir a participar”, agregó.

Creció el interés por el tenis en Jujuy

Desde la asociación también observaron un aumento en el interés por la disciplina durante los últimos meses. Alvarado recordó el impacto que tuvo el M15, particularmente durante la definición del certamen.

“En esa final del año pasado estuvimos casi 300 personas mirando. Empezamos a notar una intención de los chicos y de los grandes también, de volver a jugar o de descubrir este deporte que es tan lindo”, afirmó.

Según explicó, las actividades desarrolladas también generaron mayor entusiasmo entre los profesores y las escuelas de tenis. “Sí hemos notado en el último tiempo, en lo que es la parte social, un incremento. Y en lo que es la parte competitiva tuvimos un mínimo aumento, pero se nota que hay un interés nuevo de los chicos para jugar al tenis”, destacó.

Regresa un Senior Grado 2 después de 15 años

Otra de las novedades importantes será el regreso de un torneo Senior Grado 2 a Jujuy luego de aproximadamente 15 años. “Es una alternativa de competencia para los adultos desde los 30 años en adelante”, explicó Alvarado.

El dirigente reconoció que durante este año y el anterior no pudieron completar los circuitos provinciales, pero señaló que la estrategia estuvo centrada en incorporar a Jujuy al calendario de competencias que permitan atraer jugadores. “Venimos concentrados en posicionar a Jujuy en fechas de torneos que nos ayuden a traer gente al deporte”, sostuvo.

También mencionó diferentes iniciativas que se desarrollaron en las escuelas y los interclubes, y aseguró que el regreso del Senior responde a un pedido de jugadores y jugadoras veteranos.

“Estamos contentos de que la Asociación Argentina de Tenis nos está acompañando, nos está dando la posibilidad de mostrar la sede, porque este evento Senior, más allá del deporte, tiene un gran contenido social y turístico”, afirmó.

El objetivo de posicionar a Jujuy como destino deportivo

Alvarado destacó que la realización de estos eventos también busca mostrar a la provincia como sede de competencias nacionales e internacionales. “Estamos posicionando también a la provincia como un destino deportivo”, indicó.

En esa línea, adelantó que mantienen conversaciones relacionadas con competencias del circuito COSAT y que existe la posibilidad de presentar una postulación durante el próximo año. “Probablemente el año que viene podamos presentar una carpeta y postularnos para que, de mitad de año en adelante, podamos tener un torneo”, explicó.

Para el presidente de la Asociación Jujeña de Tenis, la ubicación de la provincia constituye una ventaja: “Jujuy tiene una posición estratégica. Vos tomás San Salvador, mil kilómetros a la redonda, y podés invitar gente”.

La Asociación Jujeña de Tenis cumplirá 50 años

Diciembre tendrá además un significado especial, ya que la asociación celebrará sus 50 años de historia. “Estamos trabajando en eso también, viendo si podemos traer a alguien que haga alguna demostración, si podemos acompañar con eventos”, adelantó Alvarado.

La intención será reconocer a quienes estuvieron vinculados con la institución a lo largo de estas cinco décadas. “Queremos reconocer a toda la gente que hizo esta asociación en los últimos 50 años: profesores, dirigentes, exjugadores”, señaló. “Trabajamos un montón para mantener el tenis y para mostrar Jujuy también”.