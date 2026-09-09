Nicolás Mendoza de 11 años se destacó en el Circuito Sudamericano de tenis

Con apenas 11 años, Nicolás Mendoza continúa dando pasos importantes en el tenis . El jujeño participó de un torneo del Circuito Sudamericano disputado en el Lawn Tennis de Tucumán , donde vivió su primera experiencia internacional y logró llegar hasta la final en la modalidad de dobles.

Nicolás reconoció que el torneo tuvo partidos muy exigentes, aunque destacó que pudo disfrutar de la experiencia. “El torneo fue en Tucumán, en el Lawn Tennis, y fue difícil, eso sí, pero también me divertí y disfruté la primera experiencia ”, contó.

En dobles protagonizó varias remontadas junto a su compañero. En el debut comenzaron 3-0 abajo, pero lograron revertir el encuentro. El segundo partido fue todavía más complejo: estaban un set abajo y perdían 5-2 cuando consiguieron reaccionar.

“Nos calmamos, empezamos a meter la pelota y pudimos sacarlo adelante 10-8 en el súper tie-break” , recordó. El camino los llevó hasta una final que Nicolás no esperaba alcanzar. Allí enfrentaron a rivales de mayor edad y desarrollo físico.

“La final no me la esperaba. Como mucho pensaba en semifinales o cuartos, pero llegué a la final”, señaló. También compitió en singles, donde logró ganar un partido antes de quedar eliminado frente a un rival con mayor potencia física.

“Estoy orgulloso de haber llegado a la final”

Más allá del resultado, el joven tenista destacó el aprendizaje que le dejó su primera participación sudamericana. “La derrota no me afectó en nada porque estoy orgulloso de que en mi primer torneo sudamericano llegué a la final. No me lo esperaba para nada”, expresó.

Nicolás también destacó el acompañamiento de su entrenador y de su padre para afrontar tanto las victorias como las derrotas. Para él, perder forma parte del proceso: “Siempre la derrota molesta, te enoja un poquito, sobre todo cuando las cosas no salen como uno las planifica. Pero si jugás como sabés, dándolo todo, no te afecta tanto”.

Los próximos desafíos de Nicolás Mendoza

El calendario del joven tenista continuará de inmediato. Su próximo destino será Catamarca, donde participará de un torneo regional, y posteriormente llegará el turno de un certamen nacional en Salta. “Ahora estoy en el ranking entre los doce mejores del país”, destacó Nicolás, que buscará seguir sumando experiencia y resultados en las próximas competencias.