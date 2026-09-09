Scaloni y su renovación: qué pasa a tres meses del final de su contrato. 

A tres meses y medio de que termine su contrato con la AFA, el futuro de Lionel Scaloni en la Selección comenzó a generar preocupación. Hace apenas cuatro días, el escenario era optimista y todo parecía encaminado hacia un nuevo acuerdo, pero en las últimas horas hubo un giro que modificó el panorama.

A tres meses y medio del final de su contrato , el futuro de Lionel Scaloni en la Selección dejó de verse tan claro. En la AFA eran optimistas sobre su renovación hasta hace apenas cuatro días, pero el escenario cambió y ahora la continuidad del entrenador campeón del mundo genera preocupación .

La continuidad de Lionel Scaloni en la Selección atraviesa horas de incertidumbre . Tras la salida de Lionel Messi y la derrota ante España en la final del Mundial 2026, el futuro del entrenador quedó en suspenso y la preocupación comenzó a crecer dentro de la AFA .

Sin embargo, puertas adentro todavía confían en que pueda continuar, aunque todo dependerá de la reunión que mantendrá con Claudio Tapia y su representante, Matías Aldao , para intentar acercar posiciones y avanzar sobre el acuerdo que en su momento se había pactado de palabra hasta 2030 .

Hace apenas unos días, en la AFA reinaba el optimismo por la continuidad de Scaloni, pero la ausencia de señales claras desde el entorno del entrenador generó un cambio de escenario. La negociación ahora presenta mayores dificultades, aunque todavía queda tiempo para acercar posiciones antes del vencimiento del contrato, a finales de año.

Entre los indicios que despertaron inquietud en la AFA apareció un gesto de Claudio “Chiqui” Tapia que no pasó inadvertido: el presidente no publicó ningún mensaje en sus redes al cumplirse ocho años del debut de Scaloni al frente de la Selección. Para quienes siguen de cerca las negociaciones, ese silencio podría tener relación con el momento de incertidumbre que atraviesa la renovación del entrenador.

El calendario inmediato de la Selección también obliga a acelerar los tiempos. La primera ventana de amistosos posterior al Mundial se llevará a cabo del 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026, con la intención de disputar tres partidos. La última fecha FIFA del año será entre el 9 y el 17 de noviembre, cuando podrían sumarse otros dos encuentros.

El futuro de Scaloni no es la única incógnita que atraviesa a la Selección. Aunque el entrenador finalmente resuelva continuar, podría perder a uno de sus hombres de mayor confianza: Walter Samuel.

El ex defensor de Boca e Inter habría decidido dar el salto y comenzar una nueva etapa como entrenador principal. Después de varios años como ayudante de campo y de haber ganado protagonismo en el último Mundial por su trabajo sobre la pelota parada, Samuel podría estar cerca de cerrar su ciclo en el combinado nacional.

Qué había dicho Scaloni sobre su continuidad

La caída en la definición del Mundial dejó abierta una incógnita que el propio Scaloni había instalado minutos después del partido. En conferencia de prensa, el entrenador reconoció: “Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto”, y puso en duda su continuidad al remarcar que para seguir sería necesario “volver a resetearse” y reconstruir un grupo como el que lo acompañó hasta entonces.

En esa misma aparición, además, deslizó que cumpliría con los compromisos de 2026 y que después “ya está”. Pero el escenario cambió con el paso de los días: el recibimiento en Buenos Aires y la multitud de hinchas que llegó hasta su casa de Pujato para dejarle regalos y muestras de apoyo fueron algunas de las postales que rodearon al entrenador.