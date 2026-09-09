Lucas Cavallero dirigirá Gimnasia de Jujuy vs Atlético Rafaela: el historial del árbitro con el Lobo

Lucas Cavallero será el árbitro del partido entre Gimnasia de Jujuy y Atlético Rafaela por la Fecha 29 de la Primera Nacional. AFA confirmó la designación para el encuentro que se jugará el domingo 13 de septiembre, desde las 16 horas, en el Estadio 23 de Agosto.

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La terna arbitral se completará con Mariano Viale como primer asistente, Matías González como segundo asistente y Emanuel Ejarque como cuarto árbitro.

Cavallero dirigió dos partidos de Gimnasia de Jujuy en lo que va de la temporada. El primero fue ante Nueva Chicago, donde el equipo de Hernán Pellerano se impuso por 4-0.

El segundo antecedente fue el partido interzonal contra Chaco For Ever, disputado en el Estadio 23 de Agosto. En ese encuentro, el Lobo ganó por la mínima con gol de Francisco Maidana.

De esta manera, el cruce ante Atlético Rafaela será el tercer partido que el juez dirigirá al conjunto jujeño durante la Primera Nacional 2026.

Los números de Cavallero: tarjetas y penales

Lucas Cavallero dirigió 20 partidos en la Primera Nacional 2026 y mostró 103 tarjetas amarillas, con un promedio de 5,15 por encuentro.

Además, registró cinco expulsiones: una por doble amarilla y cuatro rojas directas. Ese número equivale a una expulsión cada cuatro partidos. También sancionó dos penales, es decir, uno cada diez encuentros.

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy vs Atlético Rafaela

El partido entre Gimnasia de Jujuy y Atlético Rafaela se jugará el domingo 13 de septiembre desde las 16 horas en el Estadio 23 de Agosto.

Cómo llegan el Lobo y la Crema

El equipo comandado por Hernán Pellerano viene de una importante victoria ante Almagro, resultado que lo dejó en la tercera posición de la Zona B. En los últimos cinco encuentros, el Lobo cosechó dos victorias, dos empates y una derrota.

Atlético Rafaela, por su parte, se encuentra noveno con 39 puntos y en el último partido perdió ante Agropecuario. El conjunto dirigido por Fernando “Teté” Quiroz registra en las últimas fechas dos victorias, dos empates y una derrota.