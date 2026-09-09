miércoles 09 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de septiembre de 2026 - 08:45
Deportes.

Lucas Cavallero dirigirá Gimnasia de Jujuy vs Atlético Rafaela: el historial del árbitro con el Lobo

AFA designó a Lucas Cavallero para dirigir el partido entre Gimnasia de Jujuy y Atlético Rafaela el próximo fin de semana por la Primera Nacional.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Lucas Cavallero - árbitro
Lee además
Murió “Trampolín” Fernández, histórico futbolista deGimnasia de Jujuy
Deportes.

Murió "Trampolín" Fernández, histórico futbolista de Gimnasia de Jujuy
gimnasia de jujuy gano y sigue en pelea: como quedo en la tabla de la zona b
Deportes.

Gimnasia de Jujuy ganó y sigue en pelea: cómo quedó en la tabla de la Zona B

La terna arbitral se completará con Mariano Viale como primer asistente, Matías González como segundo asistente y Emanuel Ejarque como cuarto árbitro.

De esta manera, el cruce ante Atlético Rafaela será el tercer partido que el juez dirigirá al conjunto jujeño durante la Primera Nacional 2026.

Los números de Cavallero: tarjetas y penales

Lucas Cavallero dirigió 20 partidos en la Primera Nacional 2026 y mostró 103 tarjetas amarillas, con un promedio de 5,15 por encuentro.

Además, registró cinco expulsiones: una por doble amarilla y cuatro rojas directas. Ese número equivale a una expulsión cada cuatro partidos. También sancionó dos penales, es decir, uno cada diez encuentros.

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy vs Atlético Rafaela

El partido entre Gimnasia de Jujuy y Atlético Rafaela se jugará el domingo 13 de septiembre desde las 16 horas en el Estadio 23 de Agosto.

Cómo llegan el Lobo y la Crema

El equipo comandado por Hernán Pellerano viene de una importante victoria ante Almagro, resultado que lo dejó en la tercera posición de la Zona B. En los últimos cinco encuentros, el Lobo cosechó dos victorias, dos empates y una derrota.

Atlético Rafaela, por su parte, se encuentra noveno con 39 puntos y en el último partido perdió ante Agropecuario. El conjunto dirigido por Fernando “Teté” Quiroz registra en las últimas fechas dos victorias, dos empates y una derrota.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Murió "Trampolín" Fernández, histórico futbolista de Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy ganó y sigue en pelea: cómo quedó en la tabla de la Zona B

Gimnasia de Jujuy no afloja: ganó ante Almagro y sigue prendido arriba

Un ex Gimnasia de Jujuy se despide del fútbol con un partido homenaje

Gimnasia de Jujuy quiere volver a la victoria: "Ganando nos mantenemos en la pelea"

Lo que se lee ahora
boca vencio 1-0 al san pablo en el primer cruce de los cuartos de la sudamericana
Deportes.

Boca venció 1-0 al San Pablo en el primer cruce de los cuartos de la Sudamericana

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

River llega a Purmamarca para iluminar una de las canchas más impactantes del mundo video
Jujuy.

River llega a Purmamarca para iluminar una de las canchas más impactantes del mundo

Paritarias en Jujuy: aumento del 6% en tres tramos y salario mínimo de $1 millón desde noviembre
Jujuy.

Paritarias en Jujuy: aumento del 6% en tres tramos y salario mínimo de $1 millón desde noviembre

Temblores en Salta: 13 sismos se registraron en las últimas 24 horas en los Valles Calchaquíes.
País.

Alerta sísmica en Salta: detectaron 13 temblores en un día en los Valles Calchaquíes

Salud de Mirtha Legrand: qué es el hamartoma pulmonar que detectaron los médicos. video
Espectáculos.

La salud de Mirtha Legrand: ¿Qué es el hamartoma pulmonar que le detectaron?

Reunión paritaria (foto ilustrativa). video
Jujuy.

Paritaria docente: el Gobierno ofreció un aumento del 5% en tres meses

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel