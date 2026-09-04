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4 de septiembre de 2026 - 17:56
Deportes.

Un ex Gimnasia de Jujuy se despide del fútbol con un partido homenaje

El ex Gimnasia de Jujuy cerrará otra etapa de su carrera con un partido homenaje en el club en el cual es ídolo.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Un ex Gimnasia de Jujuy deja el fútbol

Un ex Gimnasia de Jujuy deja el fútbol

Un ex jugador de Gimnasia de Jujuy se retiró del fútbol y prepara su gran despedida en el club donde es ídolo. El talentoso futbolista no tuvo un paso del todo feliz en el Lobo, pero dejó algunas pinceladas de su talento.

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Se trata de Luis Miguel “Pulga” Rodríguez que tendrá un nuevo partido despedida luego de haber puesto fin a su carrera profesional. El ex jugador de Gimnasia de Jujuy será homenajeado el sábado 26 de septiembre en Atlético Tucumán, el club donde se convirtió en uno de los grandes referentes de su historia.

El encuentro comenzará a las 20 en el estadio Monumental José Fierro y formará parte de una jornada especial que además coincidirá con la previa del 124° aniversario de la institución tucumana. Será el segundo partido organizado para despedir al delantero. El primero se realizó en Santa Fe, junto a Colón, otro de los clubes en los que dejó una marca importante durante su trayectoria.

Luis Miguel “Pulga” Rodríguez deja el fútbol

Luis Miguel “Pulga” Rodríguez deja el fútbol

La despedida del Pulga Rodríguez en Atlético Tucumán

Rodríguez construyó gran parte de su carrera en Atlético Tucumán, donde disputó más de 350 partidos oficiales y convirtió 130 goles. Esas cifras lo ubican como el segundo máximo goleador histórico del “Decano”, solamente por detrás de Santiago “Negro” Michal. Durante sus diferentes etapas en el club consiguió tres títulos: el Torneo Argentino A 2007/08, la Primera B Nacional 2008/09 y la Primera B Nacional 2015.

También integró el plantel que fue subcampeón de la Copa Argentina 2017 y tuvo destacadas actuaciones individuales. Fue máximo goleador de la Primera B Nacional 2008/09 con 20 tantos y máximo artillero de la Copa Sudamericana 2017 con cinco goles.

El partido despedida contará con la participación de excompañeros y diferentes figuras vinculadas con la historia de Atlético Tucumán. La jornada tendrá además un condimento especial, ya que se realizará en la previa del aniversario número 124 del club, que se celebrará al día siguiente. De esta manera, la despedida del “Pulga” se combinará con la vigilia por un nuevo aniversario del “Decano” en el estadio Monumental José Fierro.

El paso del Pulga Rodríguez por Gimnasia de Jujuy

Rodríguez también tuvo un paso por el Lobo durante la temporada 2024. El delantero llegó al “Lobo” de la mano del entrenador Marcelo Vázquez, luego de una extensa trayectoria que incluyó pasos por Atlético Tucumán, Colón y Central Córdoba, entre otros equipos. Su debut con la camiseta albiceleste se produjo en Tucumán, frente a San Martín, en una derrota por 1-0.

Su primer gol con Gimnasia llegó posteriormente en el estadio 23 de Agosto, durante una victoria frente a Arsenal. En total, el “Pulga” disputó 16 partidos con la camiseta del conjunto jujeño, convirtió cinco goles y aportó tres asistencias. Si bien su etapa en Gimnasia no tuvo la continuidad ni el protagonismo que consiguió en otros clubes de su carrera, dejó algunas muestras de su talento y experiencia durante su estadía en Jujuy.

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