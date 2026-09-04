Gimnasia de Jujuy quiere volver a la victoria: "Ganando nos mantenemos en la pelea"

Gimnasia de Jujuy afrontará este domingo un nuevo compromiso por la Primera Nacional con un objetivo claro: conseguir los tres puntos frente a Almagro para mantenerse prendido en los primeros lugares de la Zona B.

Fútbol. Gimnasia de Jujuy dejó escapar el triunfo en el final y empató con Agropecuario

En la previa, Cristian Menéndez remarcó la confianza del plantel y aseguró que todavía quedan muchos puntos en juego. El delantero anticipó que el equipo saldrá a afrontar el encuentro “ con las mismas ganas de siempre ”, consciente de la importancia que tendrá conseguir una victoria fuera de casa.

“Ganando nos mantenemos en la pelea por la punta de la Zona B” , señaló el delantero, quien destacó además el convencimiento que existe dentro del plantel. “Este grupo mantiene intacta la ilusión y las ganas de hacer historia en Gimnasia”, sostuvo el “Polaco”, y consideró que en esta parte del campeonato será fundamental “la confianza en todos”.

El experimentado atacante advirtió que Gimnasia tendrá enfrente un compromiso complejo por las características del escenario y del rival. Según explicó, será “un partido duro” y reconoció que “será difícil aplicar nuestro volumen de juego por estar en una cancha compleja” .

Gimnasia de Jujuy quiere volver a la victoria y Cristian Menéndez confía

Ante ese panorama, Menéndez consideró que uno de los aspectos importantes será disputar con intensidad “la segunda pelota” para, desde allí, poder generar situaciones de peligro sobre el arco rival.

El delantero también valoró lo realizado por Gimnasia en su última presentación ante Agropecuario. “Venimos de ser superiores y tuvimos muchas situaciones de peligro, así que estamos convencidos de que hacemos un buen trabajo”, afirmó.

Con la Primera Nacional entrando en su segmento decisivo, Menéndez pidió mantener la tranquilidad y no perder de vista todo lo conseguido por el equipo durante el campeonato. “Parece poco, pero quedan muchos puntos en juego”, expresó.

El atacante confía en que el Lobo puede recuperar su mejor versión en las fechas que restan y volver al rendimiento mostrado durante la primera parte de la competencia. “Nadie perdió la memoria. Con un poco más de confianza y el esfuerzo de todos, volveremos a ser el equipo que fuimos en la primera ronda”, concluyó.

Quién dirigirá a Gimnasia de Jujuy

Felipe Viola será el árbitro principal del partido entre Gimnasia de Jujuy y Almagro por la Fecha 28 de la Primera Nacional. La terna arbitral se completará con Juan Pablo Millenaar como primer asistente, Gonzalo Roldán como segundo asistente y Ramiro Maglio como cuarto árbitro.

El primer antecedente de el Lobo con Viola fue ante Midland, encuentro en el que el equipo de Hernán Pellerano empató frente al Ferroviario y expulsó a Claudio Pombo. Luego, Viola volvió a dirigir al conjunto albiceleste en el cruce ante Colegiales, donde el Lobo perdió 2-1.