Gimnasia de Jujuy visita a Almagro con la misión de ganar: horario, árbitro y cómo llegan

Gimnasia de Jujuy visitará este domingo 6 de septiembre a Almagro por la Fecha 28 de la Primera Nacional , con la necesidad de volver a sumar de a tres para seguir prendido a la punta de la Zona B. El equipo de Hernán Pellerano viene de empatar ante Agropecuario y buscará recuperarse en el Estadio Tres de Febrero.

Deportes. "No estamos encontrando el funcionamiento": el análisis de Pellerano después del empate

Deportes. Felipe Viola dirige a Gimnasia vs Almagro: quién es el árbitro que viene de varias polémicas

Felipe Viola será el árbitro encargado del encuentro, mientras que la terna arbitral se completará con Juan Pablo Millenaar como primer asistente, Gonzalo Roldán como segundo asistente y Ramiro Maglio como cuarto árbitro.

El encuentro entre Almagro y Gimnasia de Jujuy se disputará este domingo 6 de septiembre, desde las 15:30 horas, en el Estadio Tres de Febrero.

AFA designó a Felipe Viola como árbitro del partido. Será la tercera vez que Viola dirija al conjunto albiceleste en la actual temporada. El primer antecedente fue ante Midland, en un partido que terminó empatado frente al Ferroviario y en el que expulsó a Claudio Pombo. Luego, volvió a estar a cargo del cruce ante Colegiales, donde el Lobo perdió 2-1.

Los números de Felipe Viola en la Primera Nacional

En lo que va de la Primera Nacional, Viola dirigió 20 partidos y mostró 118 tarjetas amarillas, con un promedio de 5,9 por encuentro, prácticamente 6 por partido. Además, registró 4 expulsiones por doble amarilla, 5 rojas directas y 4 penales sancionados.

Además, en esos 20 encuentros registró:

4 expulsiones por doble amarilla

5 tarjetas rojas directas

4 penales sancionados

Sumando las expulsiones por doble amarilla y las rojas directas, acumula 9 expulsiones en 20 partidos. Esto representa un promedio de 0,45 expulsiones por encuentro, aproximadamente una cada 2,2 partidos.

Los últimos partidos del Lobo y Almagro: cómo llegan a la Fecha 28

Gimnasia de Jujuy viene de un empate

Gimnasia de Jujuy viene de empatar 1-1 ante Agropecuario en la fecha pasada. Ese resultado dejó al equipo de Hernán Pellerano en la tercera posición de la Zona B, con 46 puntos. En sus últimos partidos, el Lobo consiguió una victoria, dos empates y dos derrotas.

Almagro llega después de una derrota

Almagro, en tanto, se encuentra en la posición 12 con 34 puntos. En su última presentación venció 1-0 a Patronato y llega con una racha reciente de una victoria, tres empates y una derrota.