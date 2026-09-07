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7 de septiembre de 2026 - 07:21
Deportes.

Gimnasia de Jujuy ganó y sigue en pelea: cómo quedó en la tabla de la Zona B

El Lobo volvió a la victoria de visitante tras ganarle 2-1 a Almagro y sigue prendido en la pelea de la Zona B.

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Por  Gabriela Bernasconi
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Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla

La victoria ante Almagro dejó a Gimnasia de Jujuy en la tercera posición de la Zona B. El resultado fue clave para seguir cerca de la punta, aunque Tristán Suárez y Temperley también sumaron de a tres.

Gimnasia de Jujuy venció a Almagro

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El Lechero lidera actualmente la zona con 51 puntos y un partido menos. Temperley y Gimnasia igualan en 49 unidades, pero el Gasolero se ubica segundo por tener mejor diferencia de gol.

De esta forma, los primeros ocho equipos que ingresan a la zona de Reducido son:

  1. Tristán Suárez: 51 puntos
  2. Temperley: 49 puntos
  3. Gimnasia de Jujuy: 49 puntos
  4. Atlanta: 45 puntos
  5. Gimnasia y Tiro: 44 puntos
  6. Midland: 41 puntos
  7. San Martín de San Juan: 41 puntos
  8. Maipú: 39 puntos

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy y Atlético Rafaela

El equipo comandado por Hernán Pellerano recibirá a Atlético Rafaela el próximo domingo 13 de septiembre.

El cruce correspondiente a la Fecha 29 se jugará en el Estadio 23 de Agosto desde las 16 horas. Para el Lobo será otro partido importante en su objetivo de seguir entre los puestos de arriba de la Zona B.

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