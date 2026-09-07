Gimnasia de Jujuy ganó y sigue en pelea: cómo quedó en la tabla de la Zona B

Gimnasia de Jujuy consiguió una importante victoria ante Almagro como visitante y sigue prendido en la pelea de la Zona B de la Primera Nacional. El triunfo por 2-1 le permitió al equipo de Hernán Pellerano mantenerse entre los tres primeros de la tabla, en una fecha donde también ganaron Tristán Suárez y Temperley.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla La victoria ante Almagro dejó a Gimnasia de Jujuy en la tercera posición de la Zona B. El resultado fue clave para seguir cerca de la punta, aunque Tristán Suárez y Temperley también sumaron de a tres.

Gimnasia de Jujuy venció a Almagro El Lechero lidera actualmente la zona con 51 puntos y un partido menos. Temperley y Gimnasia igualan en 49 unidades, pero el Gasolero se ubica segundo por tener mejor diferencia de gol.

De esta forma, los primeros ocho equipos que ingresan a la zona de Reducido son:

Tristán Suárez: 51 puntos Temperley: 49 puntos Gimnasia de Jujuy: 49 puntos Atlanta: 45 puntos Gimnasia y Tiro: 44 puntos Midland: 41 puntos San Martín de San Juan: 41 puntos Maipú: 39 puntos Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy y Atlético Rafaela El equipo comandado por Hernán Pellerano recibirá a Atlético Rafaela el próximo domingo 13 de septiembre. El cruce correspondiente a la Fecha 29 se jugará en el Estadio 23 de Agosto desde las 16 horas. Para el Lobo será otro partido importante en su objetivo de seguir entre los puestos de arriba de la Zona B.

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