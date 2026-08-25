El tenis de mesa jujeño tuvo una destacada actuación en el Torneo Regional Abierto “Madre de Ciudades” , que se disputó durante este mes de agosto en las instalaciones del Nodo Tecnológico de La Banda, Santiago del Estero .

Deportes. Tenis de mesa jujeño: "Fue un gran año" y el objetivo ahora es el Abierto de la República

La competencia, avalada por la Federación Argentina de Tenis de Mesa , reunió a jugadores de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba y Buenos Aires . La delegación jujeña estuvo conformada por nueve jugadores, que consiguieron un total de 15 medallas en categorías menores, todo competidor, senior y dobles mixtos.

Entre los primeros puestos, Carina Zapatero consiguió dos medallas doradas al imponerse en Damas +30 y Damas +40. Por su parte, Moisés Gallo también obtuvo dos oros, en Caballeros +24 y Caballeros +30. La quinta medalla dorada llegó en la modalidad de Dobles Mixtos Todo Competidor, donde la dupla integrada por Carina Zapatero y Esteban Almirón se quedó con el primer lugar.

Jujuy también logró tres segundos puestos durante la competencia. Lautaro Vilca obtuvo dos medallas de plata, en las categorías Caballeros +24 y Caballeros +30, mientras que Javier Moriénega fue segundo en Caballeros +50.

Siete medallas de bronce

La delegación completó su cosecha con siete terceros puestos. En Damas Todo Competidor subieron al podio Florencia Aguilar y Fedra Caucota. En las categorías juveniles, Joel Sabarza consiguió bronce en Caballeros Sub 15 y Sub 17, al igual que Máximo Aguirre, que repitió podio en ambas divisiones. Finalmente, José Chícharo obtuvo la medalla de bronce en Caballeros +55.

Jujuy consiguió 15 medallas en el Regional de tenis de mesa

Cómo se juega el tenis de mesa

El deporte se practica con una raqueta y una pelota pequeña, donde dos o cuatro jugadores golpean la pelota de un lado a otro de la mesa con la raqueta. La pelota tiene que pasar por encima de la red, con el fin de que el jugador contrario no la pueda devolver.

El tenis de mesa nace en Inglaterra en 1.870. En un día muy lluvioso, varios de los deportistas empezaron a jugar con material totalmente improvisado, las paletas eran tapas de madera de cajas de tabaco, y como pelota usaron tapones de corcho de botellas de champagne debidamente cortadas. La mesa, una mesa de billar dividida por unos libros.

Como resultó ser todo un pasatiempo, los mismos que improvisaron jugar tenis, se difundiera por toda Inglaterra este juego. Esto emocionó a varios fabricantes que registraron marcas referidas al naciente juego. La competencia entre los fabricantes produjo un material para raquetas y cada vez más reformado.