Tenis: el ganador del torneo M15 dijo que "poder salir campeón es hermoso"

El M15 de Jujuy volvió a consolidarse como uno de los torneos más importantes del circuito ITF en el país. La edición 2026 reunió a destacados tenistas argentinos y dejó una nueva consagración que ratifica el crecimiento de la competencia, con una gran respuesta del público jujeño durante toda la semana, consagrando a Carlos Zarate como campeón del torneo.

El flamante campeón del certamen, el correntino Carlos Zarate, se mostró emocionado tras levantar el trofeo y destacó el significado que tuvo conquistar el torneo disputado en Jujuy, donde superó en la final a un rival con quien comparte entrenamientos y mantiene una estrecha amistad.

" Con Juan entrenamos bastante, tenemos la suerte de ser bastante cercanos y nos conocemos mucho. Sabía que iba a ser un partido con mucho nerviosismo para los dos, pero también sabía que si jugaba bien y mantenía la tranquilidad podía ganar ", expresó luego de la definición.

El tenista explicó que el título representa mucho más que los puntos para el ranking o el premio económico, ya que constituye una recompensa al esfuerzo que implica competir de manera profesional.

"Es mi segundo título y mi tercera final. Para nosotros estos torneos sirven para ratificar todo el trabajo que hacemos todos los días. Soy de Corrientes, vivo en Buenos Aires y estar lejos de la familia no es fácil. Este campeonato confirma que todo ese esfuerzo vale la pena", sostuvo.

"Hoy no se dio"

Por su parte, Juan Esteves manifestó que "quería arrancar felicitando a Cali y a Pepe, su entrenador, por la gran semana. Felicitaciones. Después agradecer a todas las personas que fueron parte del torneo: organización, ball boys, a toda la gente que vino toda la semana a ver el torneo, cancheros... a todos. Así que muchísimas gracias. La verdad que la pasé muy bien acá en Jujuy y contento por la semana. Hoy no se dio, pero bueno, seguiremos buscando”, señaló.

Jujuy, una plaza cada vez más importante para el tenis

Durante la entrevista también hubo tiempo para destacar el crecimiento que viene mostrando Jujuy dentro del calendario nacional e internacional del tenis profesional.

El campeón recordó que ya había participado en la edición anterior, donde alcanzó las semifinales, y valoró el nivel deportivo que ofrece el certamen. "El año pasado vine y perdí en semifinales con Lorenzo Rodríguez. Este año volver y poder salir campeón es algo hermoso", afirmó.

Además, remarcó el ambiente que se vivió durante toda la competencia y el acompañamiento del público jujeño, que respondió en gran número en cada jornada y convirtió al torneo en una verdadera fiesta del deporte.

Un torneo que sigue creciendo

La edición 2026 del M15 dejó en evidencia el crecimiento sostenido del tenis en la provincia. La presencia de jugadores de distintos puntos del país, el nivel de las finales y la importante concurrencia de espectadores consolidan a Jujuy como una sede cada vez más relevante dentro del circuito ITF.

La organización volvió a recibir el reconocimiento de jugadores, entrenadores y equipos de trabajo, que destacaron las condiciones de la competencia y el respaldo del público local, un aspecto que fue determinante para generar un clima especial durante toda la semana.

Con un campeón que ya había conocido el torneo y que esta vez pudo levantar el trofeo, Jujuy volvió a demostrar que el tenis profesional tiene un lugar cada vez más importante en la provincia y que el certamen continúa afianzándose como una cita destacada del calendario nacional.