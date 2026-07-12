domingo 12 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de julio de 2026 - 12:28
Deportes.

Canal 4 transmite en vivo la final de tenis M15 en Jujuy

Juan Estevez y Carlos Zárate definen el título desde las 11 en el Club Tiro y Gimnasia, con transmisión exclusiva de Canal 4 para sus clientes.

+ Seguir en
La final de tenis M15 se vive por Canal 4

La final de tenis M15 se vive por Canal 4

La final de la segunda edición del M15 de Tenis en Jujuy se está disputando en instalaciones del Club Tiro y Gimnasia. El partido decisivo comenzó pasadas las 11 horas en las instalaciones del Club Tiro y Gimnasia, con transmisión exclusiva de Canal 4.

Lee además
Culmina el M15 de tenis en el Club Tiro y Gimnasia.
Deportes.

Canal 4 transmite en vivo la final del M15 de Tenis en Jujuy
canal 4 transmitira en vivo la eleccion de la representante del comercial nº2 video
FNE 2026

Canal 4 transmitirá en vivo la elección de la representante del Comercial Nº2

El certamen comenzó el pasado 1 de julio y reunió a jugadores locales y tenistas provenientes de distintos países, en una competencia de gran nivel que volverá a consagrar a un campeón en la provincia.

Así llegaron a la final

Juan Estevez accedió al partido decisivo luego de vencer a Aguilar Cardozo por 7/6 y 6/4, en un encuentro muy parejo que logró destrabar con un sólido rendimiento en los momentos clave.

Por su parte, Carlos Zárate mostró su mejor versión para derrotar a Tiago Cigarrán por 7/6 y 6/1, sellando su clasificación con una gran actuación que genera expectativa de cara a la definición.

La final se puede ver por Canal 4

Los jujeños pueden seguir todas las alternativas del duelo entre Juan Estevez y Carlos Zárate mediante la transmisión exclusiva de Canal 4, en vivo desde el Club Tiro y Gimnasia.

La jornada marcará el cierre de la segunda edición del M15 de Tenis en Jujuy y coronará al nuevo campeón del torneo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Canal 4 transmite en vivo la final del M15 de Tenis en Jujuy

Canal 4 transmitirá en vivo la elección de la representante del Comercial Nº2

Pau Pau llega a Canal 4 con música, juegos y diversión para toda la familia jujeña

Canal 4 transmitirá en exclusiva la Elección del Nacional N°2

Mundial 2026: el impactante video con drone que mostró el histórico festejo de los jujeños

Lo que se lee ahora
gimnasia de jujuy recibe a chacarita: horario, arbitro e historial de los equipos
Deportes.

Gimnasia de Jujuy recibe a Chacarita: horario, árbitro e historial de los equipos

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Estallaron los memes tras la clasificación de Argentina frente a Egipto. 
Deportes.

Argentina - Inglaterra: cuándo juegan por las semifinales del Mundial 2026

Jude Bellingham marcó los dos goles para Inglaterra.
Deportes.

Con dos goles de Bellingham, Inglaterra venció a Noruega y está en la semifinal

Las imágenes de los festejos de los jujeños por la clasificación de Argentina video
Fútbol.

Las imágenes de los festejos de los jujeños por la clasificación de Argentina

Hallaron dos cuerpos en canales de Perico en menos de 24 horas
Jujuy.

Hallaron dos cuerpos en canales de Perico en menos de 24 horas: investigan si existe alguna relación

La histórica maldición que desafía a Argentina en el Mundial 2026
Fútbol.

La histórica maldición que desafía a Argentina en el Mundial 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel