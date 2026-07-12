M15 en Jujuy: "El objetivo es que cada vez más jujeños puedan jugar en su provincia", dijo Horacio Alderete

El director del torneo, Horacio Alderete , realizó un balance muy positivo del trabajo realizado en el torneo "Marcelo Wowk" y puso en valor el esfuerzo conjunto entre el club, la organización y el Gobierno provincial. Alderete agradeció especialmente al presidente del Club Sociedad Tiro y Esgrima, Sergio Casas, a toda la comisión directiva y al equipo de trabajo que hizo posible el desarrollo del certamen.

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"Los jugadores nos contaron que se sintieron muy cómodos, muy cuidados. El club fue un ejemplo por el estado de las canchas y por todos los servicios que se les brindaron. Por eso decidieron volver este año."

El director también resaltó la importancia de que el deporte forme parte de las políticas públicas y consideró que este tipo de competencias generan un impacto mucho más amplio que el estrictamente deportivo.

"Tener al deporte como una política de Estado ayuda muchísimo a construir una sociedad más sana. Este Gobierno lo demuestra no solamente con el tenis, sino con muchas otras disciplinas."

Otro de los puntos que más celebró fue el crecimiento de la participación local. "El año pasado tuvimos tres jujeños jugando este torneo y este año fueron seis. Esa es la idea: darle la posibilidad a nuestros chicos de competir en su propia provincia."

Alderete también dedicó un reconocimiento especial al árbitro general Patricio Esteves, al equipo de cancheros y a todas las personas que trabajaron detrás de escena para que el torneo pudiera desarrollarse con éxito.

Finalmente confirmó una noticia que entusiasma al ambiente del tenis provincial. "El año que viene vamos a volver, pero con algo mucho más grande todavía."

Carlos Sadir: "Queremos que Jujuy siga siendo sede de grandes competencias"

El gobernador Carlos Sadir celebró el éxito de la segunda edición del M15 y remarcó que el deporte ocupa un lugar central dentro de las políticas públicas de la provincia.

El mandatario destacó el nivel de la organización, el acompañamiento del Club Sociedad Tiro y Esgrima y el reconocimiento que los propios jugadores hicieron de las instalaciones.

"Estamos muy contentos de repetir este torneo y de que ya se esté hablando de realizar un Challenger el año próximo."

Sadir sostuvo además que el objetivo es continuar posicionando a Jujuy como sede de competencias nacionales e internacionales mientras se fortalecen las oportunidades para los deportistas locales.

"Queremos que nuestros atletas sigan representando a Jujuy en todo el país y también en el mundo."

Leandro Calvetti: "El trabajo conjunto permitió que el torneo siga creciendo"

Desde la Secretaría de Deportes, Leandro Calvetti destacó la articulación entre el Gobierno provincial, la Asociación Jujeña de Tenis y el Club Sociedad Tiro y Esgrima para concretar nuevamente el certamen.

Según explicó, el crecimiento del torneo quedó reflejado tanto en la organización como en la cantidad de jugadores jujeños que participaron este año.

"El año pasado hubo tres representantes de Jujuy y este año fueron seis. Ese es el camino que buscamos para el tenis y para todas las disciplinas."

También señaló que el desafío ahora pasa por continuar elevando el nivel de las competencias que llegan a la provincia.

Sergio Casas: "Queremos formar campeones dentro y fuera de la cancha"

El presidente del Club Sociedad Tiro y Esgrima, Sergio Casas, agradeció el compromiso de todos los sectores que hicieron posible el desarrollo del M15 y destacó el sentido de pertenencia que mostró toda la institución durante la semana.

Casas reconoció el trabajo de empleados, profesores, socios, cancheros y voluntarios, quienes colaboraron para que el torneo recibiera elogios de jugadores y entrenadores.

"Todos trabajaron para que esto salga espectacular", señaló dl dirigente y aseguró que el club continuará apostando al crecimiento deportivo y remarcó que el objetivo institucional va mucho más allá de organizar competencias. "Queremos tener campeones del deporte, pero también campeones de la vida."

Con un torneo que volvió a recibir elogios de los protagonistas y la confirmación de que ya se trabaja para traer un Challenger en 2027, Jujuy reafirma su lugar como una de las plazas deportivas con mayor crecimiento del tenis argentino.

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