Qué le pasó a Lionel Messi en el ojo: el golpe que le provocó un corte y sangre en el rostro

Una imagen de Lionel Messi con sangre debajo del ojo derecho generó preocupación entre los hinchas durante el partido que la Selección argentina disputó frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

La situación ocurrió durante el segundo tiempo del encuentro. El capitán argentino recibió un golpe en el rostro en medio de una disputa por la pelota y quedó con una herida visible en la zona del párpado.

La lesión se produjo luego de un choque con el mediocampista suizo Granit Xhaka , quien impactó con su brazo en el rostro de Messi mientras ambos intentaban quedarse con la pelota.

Qué le pasó a Lionel Messi en el ojo

Como consecuencia del golpe, el delantero sufrió un corte cerca del párpado derecho y comenzó a sangrar. Las cámaras de la transmisión mostraron la herida mientras el cuerpo médico de la Selección argentina ingresaba para asistirlo.

A pesar de la preocupación inicial, Messi pudo levantarse y no fue necesario reemplazarlo. Después de recibir atención para limpiar la zona y detener el sangrado, regresó rápidamente al campo de juego.

Messi continuó jugando pese al corte

El golpe no le impidió al capitán argentino completar el partido. Messi continuó participando del encuentro y liderando al equipo de Lionel Scaloni en la clasificación a las semifinales.

En principio, la lesión no habría revestido gravedad y solo habría requerido una atención rápida dentro del campo. No se informó que el futbolista tuviera dificultades en la visión ni otras complicaciones provocadas por el impacto.

Argentina terminó derrotando 3-1 a Suiza en tiempo suplementario y consiguió avanzar a las semifinales del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará a Inglaterra.

Cuándo vuelve a jugar Messi con la Selección argentina

El próximo partido de la Selección argentina será ante Inglaterra, por las semifinales del Mundial 2026.

El encuentro se disputará el miércoles 15 de julio, desde las 16:00, hora argentina, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador se clasificará a la final del torneo.