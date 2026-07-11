Mundial 2026: minuto a minuto de Argentina vs Suiza

Las dos dudas de la Selección Argentina

El entrenador define dos puestos de cara al choque frente a los suizos.

La primera incógnita está en el lateral derecho, donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel pelean por un lugar desde el arranque.

La otra duda aparece en el mediocampo. Alexis Mac Allister tiene ventaja para seguir como titular, aunque Nicolás González es una alternativa que el cuerpo técnico analiza por sus características y el buen ingreso que tuvo en el partido anterior.

En el resto del equipo no habría demasiadas modificaciones. Lionel Messi seguirá siendo el líder ofensivo y Julián Álvarez tendría la ventaja sobre Lautaro Martínez para acompañarlo en el ataque.