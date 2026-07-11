sábado 11 de julio de 2026
11 de julio de 2026 - 10:28
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Mundial 2026: minuto a minuto de Argentina vs Suiza

La Selección Argentina enfrenta este sábado a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Viví el minuto a minuto.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Argentina va en busca de la semifinal.

Argentina va en busca de la semifinal.

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La Selección Argentina ya tiene la mira puesta en Suiza, su rival en los cuartos de final del Mundial 2026. El partido se jugará este sábado desde las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, y el entrenador Lionel Scaloni todavía mantiene dos dudas en la formación titular.

TODO SOBRE EL ENCUENTRO ENTRE SUIZA Y ARGENTINA

Las dos dudas de la Selección Argentina

El entrenador define dos puestos de cara al choque frente a los suizos.

La primera incógnita está en el lateral derecho, donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel pelean por un lugar desde el arranque.

La otra duda aparece en el mediocampo. Alexis Mac Allister tiene ventaja para seguir como titular, aunque Nicolás González es una alternativa que el cuerpo técnico analiza por sus características y el buen ingreso que tuvo en el partido anterior.

En el resto del equipo no habría demasiadas modificaciones. Lionel Messi seguirá siendo el líder ofensivo y Julián Álvarez tendría la ventaja sobre Lautaro Martínez para acompañarlo en el ataque.

Cómo formaría Suiza

El seleccionado suizo saldría a la cancha con:

Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi y Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo.

La probable formación de Argentina

La posible alineación de la Albiceleste sería:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Un historial favorable para la Albiceleste

Argentina y Suiza se enfrentaron en siete oportunidades. La Albiceleste domina ampliamente el historial con cinco victorias, mientras que los europeos nunca pudieron ganar. Los otros dos partidos terminaron empatados.

Qué puede pasar si Argentina avanza

Si supera a Suiza, la Selección Argentina se clasificará a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del duelo entre Noruega e Inglaterra.

Ese encuentro está programado para el miércoles 15 de julio, desde las 16, en la ciudad de Atlanta, con un lugar en la final de la Copa del Mundo en juego.

Hora, TV y todos los datos del partido

  • El encuentro entre Argentina y Suiza se disputará este sábado a las 22, en el Arrowhead Stadium de Kansas City.
  • Hora: 22 (Argentina).
  • Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City).
  • Árbitro: João Pinheiro.
  • VAR: Guillermo Pacheco.

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