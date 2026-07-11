Lionel Messi cumplió un nuevo récord: es el jugador con más partidos de eliminación directa

Lionel Messi se convirtió en el jugador con más partidos de eliminación directa "mata-mata", en la historia de las Copas del Mundo. Con su presencia en los Cuartos de Final del Mundial 2026 frente a Suiza, el astro argentino alcanzó los 15 partidos disputados en estas instancias definitorias, superando el récord anterior que le pertenecía al alemán Miroslav Klose.

El nuevo récord de Lionel Messi La historia del fútbol sumará una nueva página dorada en este Mundial 2026. Cuando la Selección Argentina se enfrente a Suiza por los cuartos de final, Lionel Messi alcanzó los 32 partidos jugados en Copas del Mundo.

Pero el hito verdaderamente histórico de la jornada estuvo centrado en las instancias decisivas: el astro rosarino disputó su partido número 15 en fases "mata-mata", superando de manera definitiva el récord del alemán Miroslav Klose, quien se mantuvo en la cima de este rubro estadístico con 14 encuentros eliminatorios.

Lionel Messi se convirtió en el goleador del Mundial 2026 Miroslav Klose construyó su registro de 14 partidos decisivos a lo largo de cuatro mundiales consecutivos, habiendo disputado la totalidad de los encuentros de eliminación en Corea-Japón 2002, Alemania 2006 (donde marcó el empate ante Argentina), Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, coronando su trayectoria con el título mundial.

Por su parte, Lionel Messi llegó a los 14 encuentros eliminatorios tras la victoria frente a Egipto en los octavos de final, igualando provisoriamente la línea del atacante teutón antes de dar el gran salto en esta Copa del Mundo. Detrás de la línea que comparten Messi y Klose aparece un selecto grupo de leyendas del fútbol internacional que marcaron una época en las Copas del Mundo. El podio histórico lo completan los brasileños Cafú y Roberto Carlos, junto a los alemanes Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus y Philipp Lahm, además del francés Kylian Mbappé y el italiano Paolo Maldini, todos ellos con registros que oscilan entre los 11 y 12 compromisos disputados en fases de eliminación directa.

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