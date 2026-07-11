domingo 12 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de julio de 2026 - 23:23
Mundial 2026.

Lionel Messi cumplió un nuevo récord: es el jugador con más partidos de eliminación directa

Contra Suiza, Lionel Messi se convirtió en el jugador con más partidos de eliminación directa en la historia de las Copas del Mundo.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Lionel Messi

Lionel Messi se convirtió en el jugador con más partidos de eliminación directa "mata-mata", en la historia de las Copas del Mundo. Con su presencia en los Cuartos de Final del Mundial 2026 frente a Suiza, el astro argentino alcanzó los 15 partidos disputados en estas instancias definitorias, superando el récord anterior que le pertenecía al alemán Miroslav Klose.

Lee además
que le paso a lionel messi en el ojo: el golpe que le provoco un corte y sangre en el rostro
Fútbol.

Qué le pasó a Lionel Messi en el ojo: el golpe que le provocó un corte y sangre en el rostro
Carlos Marconi, fue el coordinador de Messi y otros jugadores en las inferiores de Newells.
Deportes.

El hombre que premiaba los goles de Messi con alfajores y una historia inolvidable

El nuevo récord de Lionel Messi

La historia del fútbol sumará una nueva página dorada en este Mundial 2026. Cuando la Selección Argentina se enfrente a Suiza por los cuartos de final, Lionel Messi alcanzó los 32 partidos jugados en Copas del Mundo.

Pero el hito verdaderamente histórico de la jornada estuvo centrado en las instancias decisivas: el astro rosarino disputó su partido número 15 en fases "mata-mata", superando de manera definitiva el récord del alemán Miroslav Klose, quien se mantuvo en la cima de este rubro estadístico con 14 encuentros eliminatorios.

Lionel Messi se convirtió en el goleador del Mundial 2026

Lionel Messi se convirtió en el goleador del Mundial 2026

Miroslav Klose construyó su registro de 14 partidos decisivos a lo largo de cuatro mundiales consecutivos, habiendo disputado la totalidad de los encuentros de eliminación en Corea-Japón 2002, Alemania 2006 (donde marcó el empate ante Argentina), Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, coronando su trayectoria con el título mundial.

Por su parte, Lionel Messi llegó a los 14 encuentros eliminatorios tras la victoria frente a Egipto en los octavos de final, igualando provisoriamente la línea del atacante teutón antes de dar el gran salto en esta Copa del Mundo.

Detrás de la línea que comparten Messi y Klose aparece un selecto grupo de leyendas del fútbol internacional que marcaron una época en las Copas del Mundo. El podio histórico lo completan los brasileños Cafú y Roberto Carlos, junto a los alemanes Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus y Philipp Lahm, además del francés Kylian Mbappé y el italiano Paolo Maldini, todos ellos con registros que oscilan entre los 11 y 12 compromisos disputados en fases de eliminación directa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Qué le pasó a Lionel Messi en el ojo: el golpe que le provocó un corte y sangre en el rostro

El hombre que premiaba los goles de Messi con alfajores y una historia inolvidable

El mundo a los pies de Lionel Messi: así reflejaron los medios el triunfo ante Egipto

El mensaje de las glorias del fútbol sobre Lionel Messi y Argentina tras la agónica clasificación

Lionel Messi volvió a hacer historia: los récords que rompió ante Egipto en el Mundial 2026

Lo que se lee ahora
Estallaron los memes tras la clasificación de Argentina frente a Egipto. 
Deportes.

Argentina - Inglaterra: cuándo juegan por las semifinales del Mundial 2026

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Se trata de Marcelo Leonel Tolaba y Ariadna Rocio Quispe ambos de 16 años.
Jujuy.

Buscan a dos adolescentes desaparecidos en Jujuy

¿Quién era Jayden Adams? La historia del futbolista que jugó el Mundial 2026 y murió
Deportes.

¿Quién era Jayden Adams? La historia del futbolista que jugó el Mundial 2026 y murió

Jude Bellingham marcó los dos goles para Inglaterra.
Deportes.

Con dos goles de Bellingham, Inglaterra venció a Noruega y está en la semifinal

Mundial 2026: minuto a minuto de Argentina vs Suiza
Deportes.

Mundial 2026: minuto a minuto de Argentina vs Suiza

Estallaron los memes tras la clasificación de Argentina frente a Egipto. 
Deportes.

Argentina - Inglaterra: cuándo juegan por las semifinales del Mundial 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel