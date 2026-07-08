El hombre que premiaba los goles de Messi con alfajores y una historia inolvidable

Carlos Marconi, fue el coordinador de Messi y otros jugadores en las inferiores de Newell's.

La historia de los alfajores que Carlos Marconi le prometía a Lionel Messi por cada gol convertido volvió a cobrar protagonismo a partir del testimonio de su hijo, Leandro, quien recordó cómo se forjó aquel vínculo durante los primeros años del astro argentino en las divisiones infantiles de Newell’s.

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Marconi habló con Canal 4 y explicó que su padre no era el entrenador directo de Messi, pero tenía un rol fundamental dentro de la estructura formativa del club rosarino.

“Mi papá en ese momento era coordinador de las inferiores de Newell’s. Si bien no era específicamente el profesor de él, era el coordinador de todos los chicos, les armaba los torneos y demás”, contó Leandro.

En ese contexto nació la recordada promesa: un alfajor por cada gol que Messi marcara . Para Marconi, aquel gesto formaba parte de una manera de motivar a los chicos y enseñarles a superarse permanentemente.

“Siempre lo motivaba. Lo que nos sigue dando hasta el día de hoy es impresionante. También es un poco mamar eso de chiquito, superarse día a día. Esa era la enseñanza, el granito de arena que iba poniendo mi papá con esos chicos”, señaló.

La sorpresa cuando Messi recordó los alfajores

La anécdota alcanzó una repercusión inesperada cuando el propio Messi la mencionó durante una entrega del Balón de Oro. Leandro reveló que su familia no estaba al tanto de lo ocurrido hasta que Carlos Marconi comenzó a recibir llamados de distintos medios.

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A partir de ese momento, Carlos les contó nuevamente lo sucedido durante la infancia de Messi. “Quedamos todos shockeados de que recuerde eso en una entrega tan importante. La humildad de él llega a todos lados, traspasa paredes. Es una cosa increíble”, destacó.

“No quedan palabras de agradecimiento”

Leandro también se refirió a la actuación del capitán argentino en el último partido de la Selección ante Egipto y remarcó su permanente espíritu competitivo.

“Fue increíble verlo haciendo estas cosas, porque no necesita demostrar la grandeza que tiene. Si bien los jugadores también acompañan a que él sea como es, también sucede al revés”, sostuvo.

Después del encuentro Messi reveló que estaba preocupado por una oportunidad de gol desperdiciada y por otras situaciones que no habían podido concretar sus compañeros.

“El tipo estaba mal por el gol que había errado y por cómo habían fallado sus compañeros con el penal. Vos decís: ‘Ganaste un partido épico y te preocupás por eso’. Ahí uno se da cuenta realmente de lo que es él como chico y como competidor”, expresó.

Y agregó: “No quedan palabras. Es un agradecimiento eterno hacia ese chico, hacia ese muchacho”.

El sueño de volver a verlo con la camiseta de Newell’s

Como hincha del conjunto rosarino, Marconi reconoció que el posible regreso de Messi genera una enorme ilusión, aunque también advirtió sobre las dificultades que implicaría su presencia en el fútbol argentino.

“Es complicado. La situación es complicada en Argentina para que vuelva Leo. No sé si está preparado el país, porque esa es la realidad. Yo sé que él tiene muchas ganas”, manifestó.

Leandro contó que vive cerca de la casa de la familia Messi y que, cuando regresan a Rosario, llevan una vida cotidiana como cualquier otra familia del barrio.

“Vivo a dos cuadras de la casa de él y es una persona más acá. Lo ves caminando, a los chicos andando en bicicleta o a Antonella yendo a comprar a su mercadito. Son unos más”, describió.

Para el hijo de Carlos Marconi, esa naturalidad alimenta la esperanza de que el campeón del mundo pueda volver a jugar en el club donde comenzó su formación.

“Eso te da la sensación de que pueden venir, ¿por qué no? Sería un sueño no solo para el hincha de Newell’s, sino para el fútbol argentino, que él pueda disfrutar unos meses acá”, expresó.

Sin embargo, planteó que una eventual llegada también requeriría responsabilidad por parte de todos: “Tendremos que ser conscientes de lo que significaría tenerlo acá”.