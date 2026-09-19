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19 de septiembre de 2026 - 13:49
Selección.

Lionel Messi: cuánto costarán las entradas para su despedida ante Benín

La AFA confirmó los precios para Argentina-Benín, el amistoso que marcará la despedida de Lionel Messi. La venta comenzará el martes 22.

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Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
El emotivo mensaje de la AFA tras el retiro de Messi de la Selección.&nbsp;

El emotivo mensaje de la AFA tras el retiro de Messi de la Selección. 

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina ya tiene precios confirmados para las entradas. La AFA informó este sábado los valores para el amistoso frente a Benín, que se disputará el 6 de octubre en el Monumental, y también detalló cuánto costarán los tickets para los partidos ante Bolivia y Burkina Faso.

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Lionel Messi y una fecha FIFA con tres amistosos

La Selección argentina afrontará tres encuentros durante la próxima ventana internacional. El primero será el 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Luego llegará el turno de los dos partidos en Buenos Aires. El 3 de octubre, la Albiceleste recibirá a Burkina Faso en el estadio Monumental, mientras que el 6 de octubre enfrentará a Benín en el mismo escenario.

Este último compromiso tendrá un condimento especial porque está previsto como la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina en suelo nacional, luego del anuncio realizado por el futbolista.

Cuánto cuestan las entradas para Argentina vs. Benín

La AFA confirmó los siguientes precios para el encuentro del 6 de octubre en River:

  • Popular: $90.000.
  • Menor a popular, de 3 a 10 años: $29.000.
  • Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.
  • Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.
  • Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.
  • Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.
  • Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.

La venta será exclusivamente por Deportick desde el martes 22 de septiembre a las 18 horas.

TodoJujuy ya había adelantado los detalles de la despedida de Lionel Messi con la Selección argentina, que ahora suma la confirmación de los valores para acceder al Monumental.

Entradas para Argentina vs. Bolivia

Para el partido del 30 de septiembre en Córdoba, los valores serán:

  • Popular: $90.000.
  • Menor a popular, de 3 a 10 años: $25.000.
  • Platea Gasparini: $140.000.
  • Platea Ardiles: $170.000.

Los tickets para este encuentro saldrán a la venta el lunes 21 de septiembre desde las 14 horas, también a través de Deportick.

Los precios para Argentina vs. Burkina Faso

El amistoso del 3 de octubre en el Monumental tendrá los mismos precios establecidos para el duelo ante Benín:

  • Popular: $90.000.
  • Menor a popular, de 3 a 10 años: $29.000.
  • Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.
  • Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.
  • Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.
  • Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.
  • Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.

La venta comenzará el martes 22 a las 18 horas.

Las personas con discapacidad deberán tramitar previamente su ingreso mediante Deportick durante la venta general. Según lo informado, quienes no hayan gestionado y retirado anticipadamente su entrada no podrán acceder al estadio.

Por qué estos amistosos también serán importantes para los sancionados

La AFA indicó además que los tres partidos tendrán la consideración de amistosos Clase A. Esto permitirá que futbolistas y miembros del cuerpo técnico sancionados comiencen a cumplir las fechas de suspensión que tienen pendientes.

Entre los sancionados aparecen Leandro Paredes, con 10 fechas; Nahuel Molina, con 7; Roberto Ayala, con 3; y Thiago Almada, con una.

La Selección también deberá afrontar estos compromisos con restricciones de público a raíz de una sanción impuesta por la FIFA tras incidentes ocurridos durante el Mundial. De acuerdo con la información difundida, el primer encuentro tendrá un aforo reducido al 50%, mientras que la situación para el segundo partido todavía permanece en suspenso.

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