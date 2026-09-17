El sentido homenaje a Lionel Messi del Secu 54: "Un ídolo, un maestro y una leyenda"

Lionel Messi ocupa un lugar especial en el carruaje que prepararon los estudiantes del Secundario N°54 para los desfiles de carrozas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026). En diálogo con Canal 4, los jóvenes contaron qué representa el capitán argentino para ellos y explicaron el mensaje que decidieron dedicarle.
“Muchísimo, alegría, todo. Lo amo”, expresó una de las estudiantes al hablar sobre lo que significa Messi en su vida. Sus compañeros coincidieron y resumieron la admiración que sienten por el futbolista: “Para mí, un ídolo, un maestro, una leyenda en el fútbol”.
“El ídolo casi de todos los argentinos, de todos diría yo. Significa bastante para nosotros”, agregaron.
El homenaje del Secu 54 a Lionel Messi y la Scaloneta.
Entre los detalles del carruaje también aparece una frase especialmente dedicada a Messi: “Gracias Dios por hacerme argentina”, un mensaje que forma parte del homenaje preparado por los estudiantes.
Un carruaje inspirado en los tres Mundiales
El Secundario N°54 eligió como eje de su proyecto los títulos mundiales de la Selección Argentina. Uno de los carroceros explicó que el carruaje “se trata básicamente de los tres mundiales que ganamos” y que la propuesta incluye distintas referencias vinculadas con el país.
La elección surgió después de que los carroceros presentaran varios proyectos. “Presentamos varios bocetos y eso es lo que nos gustó a casi todos los carroceros, y bueno, lo elegimos por eso”, contó.
Para los estudiantes, además, la temática tiene un significado particular por la manera en que vivieron el último Mundial. “Lo vimos acá en el colegio”, recordaron durante la entrevista.
Un mes de trabajo y materiales reciclados
La construcción del carruaje llevó aproximadamente un mes. Para realizarlo utilizaron diferentes elementos reciclados como tapitas, monedas, rollitos de fotografía, rollos de papel higiénico, tapitas de cerveza y corchos.
Cada estudiante tiene además su sector preferido dentro de la obra. Algunos eligieron el fantasma, otros la copa y también destacaron las estrellas y el mensaje destinado a Messi.
Con el inicio de los desfiles de carrozas de la FNE 2026, los estudiantes esperan principalmente disfrutar de la experiencia. “Pasarla bien, disfrutarla y poder sacar un premio bien lindo”, expresaron.
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