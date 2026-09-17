jueves 17 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de septiembre de 2026 - 19:19
FNE 2026.

El sentido homenaje a Lionel Messi del Secu 54: "Un ídolo, un maestro y una leyenda"

Los carroceros eligieron una temática atravesada por la pasión argentina y prepararon un mensaje especial para uno de sus grandes referentes.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
El homenaje del Secu 54 a Lionel Messi.

El homenaje del Secu 54 a Lionel Messi.

Carruaje del Secu 54.

Carruaje del Secu 54.

El homenaje del Secu 54 a Lionel Messi y la Scaloneta.

El homenaje del Secu 54 a Lionel Messi y la Scaloneta.

Lionel Messi ocupa un lugar especial en el carruaje que prepararon los estudiantes del Secundario N°54 para los desfiles de carrozas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026). En diálogo con Canal 4, los jóvenes contaron qué representa el capitán argentino para ellos y explicaron el mensaje que decidieron dedicarle.

Lee además
Desfile de Carrozas en Ciudad Cultural (Archivo)
Jujuy.

Modifican el horario de los desfiles dobles de la FNE 2026: a qué hora serán
Desfile de carrozas de la FNE 2026 (Archivo)
Jujuy.

Este jueves es el primer desfile de la FNE 2026: qué carrozas y carruajes desfilarán

Muchísimo, alegría, todo. Lo amo”, expresó una de las estudiantes al hablar sobre lo que significa Messi en su vida. Sus compañeros coincidieron y resumieron la admiración que sienten por el futbolista: “Para mí, un ídolo, un maestro, una leyenda en el fútbol”.

El ídolo casi de todos los argentinos, de todos diría yo. Significa bastante para nosotros”, agregaron.

El homenaje del Secu 54 a Lionel Messi y la Scaloneta.

El homenaje del Secu 54 a Lionel Messi y la Scaloneta.

Entre los detalles del carruaje también aparece una frase especialmente dedicada a Messi: “Gracias Dios por hacerme argentina”, un mensaje que forma parte del homenaje preparado por los estudiantes.

Un carruaje inspirado en los tres Mundiales

El Secundario N°54 eligió como eje de su proyecto los títulos mundiales de la Selección Argentina. Uno de los carroceros explicó que el carruaje “se trata básicamente de los tres mundiales que ganamos” y que la propuesta incluye distintas referencias vinculadas con el país.

La elección surgió después de que los carroceros presentaran varios proyectos. “Presentamos varios bocetos y eso es lo que nos gustó a casi todos los carroceros, y bueno, lo elegimos por eso”, contó.

Para los estudiantes, además, la temática tiene un significado particular por la manera en que vivieron el último Mundial. “Lo vimos acá en el colegio”, recordaron durante la entrevista.

Carruaje del Secu 54.

Carruaje del Secu 54.

Un mes de trabajo y materiales reciclados

La construcción del carruaje llevó aproximadamente un mes. Para realizarlo utilizaron diferentes elementos reciclados como tapitas, monedas, rollitos de fotografía, rollos de papel higiénico, tapitas de cerveza y corchos.

Cada estudiante tiene además su sector preferido dentro de la obra. Algunos eligieron el fantasma, otros la copa y también destacaron las estrellas y el mensaje destinado a Messi.

Con el inicio de los desfiles de carrozas de la FNE 2026, los estudiantes esperan principalmente disfrutar de la experiencia. “Pasarla bien, disfrutarla y poder sacar un premio bien lindo”, expresaron.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Modifican el horario de los desfiles dobles de la FNE 2026: a qué hora serán

Este jueves es el primer desfile de la FNE 2026: qué carrozas y carruajes desfilarán

FNE 2026: Cómo va a estar el tiempo para el primer desfile de carrozas

FNE 2026: este viernes viví el primer desfile doble de carrozas por Canal 4 de Jujuy

Lionel Messi volvió a festejar con Inter Miami: venció a Cruz Azul y ganó la Campeones Cup

Lo que se lee ahora
J Balvin y Valentina Ferrer se separaron tras 10 años juntos: qué pasó. 
Espectáculos.

J Balvin y Valentina Ferrer se separaron tras 10 años juntos: qué pasó

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Desfile de carrozas de la FNE 2026 (Archivo)
Jujuy.

Este jueves es el primer desfile de la FNE 2026: qué carrozas y carruajes desfilarán

ChangoMâs sorteó los primeros 480 changos de compras por su aniversario CumpleMâs
De cumple.

ChangoMâs sorteó los primeros 480 changos de compras por su aniversario CumpleMâs

FNE 2026: Desfile Bienvenida Primavera.
FNE 2026.

Bienvenida Primavera: Jujuy dio inicio a la edición 75 de la Fiesta Nacional de Los Estudiantes

Hoy se realizará el doble desfile de carrozas
Ciudad Cultural.

FNE 2026: este viernes viví el primer desfile doble de carrozas por Canal 4 de Jujuy

FNE 2026: artistas jujeños, protagonistas del carruaje delSanta Teresita
Jujuy.

FNE 2026: artistas jujeños, protagonistas del carruaje del Santa Teresita

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel