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17 de septiembre de 2026 - 08:54
Jujuy.

FNE 2026: Cómo va a estar el tiempo para el primer desfile de carrozas

La FNE 2026 abre su primera noche de carrozas con un dato que preocupa: el pronóstico anticipa un posible cambio de tiempo durante el desfile.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Desfile de carrozas en la FNE 2025 (Archivo)

Desfile de carrozas en la FNE 2025 (Archivo)

El primer desfile de carrozas de la FNE 2026 se realizará este jueves 17 de septiembre en Ciudad Cultural y el tiempo será uno de los factores a seguir durante la jornada. Según el pronóstico de Meteored, la tarde se presentará parcialmente nublada, con temperaturas cercanas a los 19°C, mientras que hacia la noche aumentará la posibilidad de lluvias débiles.

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Desfile de carrozas de la FNE

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Una tarde templada y con algunas nubes

Durante las horas previas al desfile, las condiciones se mantendrán estables. A las 10, Meteored prevé una temperatura de 15°C, con presencia de nubes y claros y viento del sur de hasta 15 km/h.

Hacia las 11, el termómetro subiría a 17°C, mientras que al mediodía alcanzaría los 18°C. Para las 14 y las 17, la máxima prevista es de 19°C, con cielo parcialmente nublado y viento del sector sur que podría alcanzar los 23 km/h.

Estas condiciones acompañarán buena parte de los preparativos de estudiantes y carroceros antes de la salida a la avenida de los desfiles.

¿Puede llover durante el desfile de carrozas?

El cambio más importante aparece justamente hacia el horario previsto para el comienzo del desfile. Para las 20 horas, Meteored indica una temperatura cercana a los 15°C y una probabilidad de lluvia del 60%, con precipitaciones débiles estimadas en alrededor de 1 milímetro.

Además, el viento disminuiría su intensidad y rotaría hacia el noroeste, con velocidades de entre 1 y 10 km/h.

La probabilidad de lluvia aumenta durante la noche

Con el avance de la noche, las posibilidades de precipitaciones serán todavía mayores. Para las 23 horas, el pronóstico marca 12°C, lluvias débiles y una probabilidad del 70%, con un acumulado estimado de 1,2 milímetros.

De esta manera, quienes concurran a Ciudad Cultural deberán tener en cuenta que la temperatura bajará rápidamente después del atardecer y que existe la posibilidad de algunas lluvias durante el desarrollo de la primera noche de carrozas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

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