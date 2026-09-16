16 de septiembre de 2026 - 16:49
En Fotos.

FNE 2026: las carrozas ya llegan a Ciudad Cultural

La FNE 2026 ya empezó a sentirse con fuerza en las calles de San Salvador de Jujuy con el traslado de las carrozas a Ciudad Cultural.

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ENET de Palpalá La Escuela de Educación Técnica N° 1 General Savio comenzó con sus actividades áulicas en 1958 Foto 15/15

ENET de Palpalá

La Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Savio" comenzó con sus actividades áulicas en 1958

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