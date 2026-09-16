FNE 2026: esperan más de 33 mil personas por noche en Ciudad Cultural

Desfile de carrozas de la FNE Desfile de carrozas de la FNE

La 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE) se prepara para recibir a miles de personas en Ciudad Cultural. Según anticipó Leandro Morales, presidente del Ente Autárquico Permanente, la organización estima una asistencia de entre 30.000 y 33.000 personas durante las principales jornadas.

“Estamos calculando de 30.000 a 33.000 personas” “Estamos calculando de 30.000 a 33.000 personas”

Más espacio para acompañar a las carrozas Para esta edición también se amplió el sector destinado a los desfiles. Según explicó el titular del Ente, el recorrido tendrá aproximadamente 800 metros, el doble de la extensión utilizada anteriormente.

“Antes teníamos 400 metros y ahora vamos a tener 800 metros” “Antes teníamos 400 metros y ahora vamos a tener 800 metros”

En todo el circuito se prepararon tribunas, sillas y espacios reservados con el objetivo de ordenar la circulación y permitir que las familias puedan observar las carrozas con mayor comodidad. Una edición con 84 carrozas La convocatoria también estará impulsada por la participación de 84 carrozas, carruajes y carrozas técnicas, que desfilarán durante las distintas jornadas de la FNE. La logística fue organizada teniendo en cuenta tanto la cantidad de trabajos estudiantiles como el fuerte movimiento de público esperado.

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