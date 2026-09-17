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17 de septiembre de 2026 - 17:49
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J Balvin y Valentina Ferrer se separaron tras 10 años juntos: qué pasó

Valentina Ferrer, modelo argentina confirmó la separación de J Balvin y padre de su hijo, Río, a través de sus redes sociales. Los detalles, en la nota.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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J Balvin y Valentina Ferrer se separaron tras 10 años juntos: qué pasó. 

Luego de varios días de especulaciones, Valentina Ferrer rompió el silencio y confirmó el final de su relación con J Balvin. La pareja, que llevaba una década junta y tiene un hijo en común, decidió tomar caminos separados y la modelo fue quien comunicó la noticia en sus redes.

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J Balvin y Valentina Ferrer se separaron tras 10 años juntos: qué pasó

Durante los últimos días, las versiones sobre una posible crisis entre Valentina Ferrer y J Balvin habían crecido en las redes. Finalmente, la modelo argentina confirmó la separación y reveló que ambos decidieron ponerle fin a una relación que se extendió durante diez años.

Desde que comenzaron su relación en 2016, Valentina Ferrer y J Balvin formaron una familia y tuvieron a su hijo, Río. Sin embargo, en las últimas semanas crecieron las versiones sobre una posible crisis. Ante la repercusión, la modelo argentina decidió hablar y compartió un mensaje en sus redes sociales.

Valentina Ferrer confirmó en sus historias de Instagram el final de su relación con J Balvin, el nombre artístico de José Álvaro Osorio Balvín.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió la modelo. En el mismo mensaje, Ferrer aclaró que la decisión fue tomada de común acuerdo y destacó especialmente a la familia que construyeron durante estos años.

Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”, sostuvo Ferrer al confirmar la separación.

En ese sentido, remarcó que tanto ella como J Balvin continuarán compartiendo la crianza de Río, su hijo nacido en 2021, y que el bienestar del pequeño será su principal prioridad. “Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, afirmó.

En el cierre de su mensaje, la modelo pidió respeto por esta nueva etapa que comienza junto al artista colombiano. “Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, expresó.

Rumores sobre una infidelidad de J Balvin a Valentina Ferrer

Detrás de la separación habría una polémica que había surgido meses atrás y que tuvo como protagonista a Melanie Pavola, una modelo e influencer mexicana. La joven afirmó que había mantenido relaciones con J Balvin en Nueva York mientras Valentina Ferrer estaba embarazada y contó que el cantante la había invitado a encontrarse con él.

Sin embargo, según su versión, todo cambió cuando supo que la modelo argentina estaba en gestación.

Pero el escándalo tuvo un capítulo más: Pavola decidió contactar directamente a Valentina Ferrer para disculparse por lo sucedido y explicarle cuál había sido su versión del encuentro con J Balvin.

La situación generó una fuerte repercusión entre los seguidores de la modelo argentina, quienes comenzaron a cuestionarla por haber elegido continuar con su pareja pese a la supuesta infidelidad.

Ahora, luego de que Ferrer confirmara la separación, aquel episodio volvió a aparecer entre las versiones que rodean el final de una relación que se extendió durante una década.

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