Maluma volvió a ser papá: así se llama su segundo hijo y qué significa

Maluma atraviesa un momento especialmente feliz en su vida personal . El cantante colombiano volvió a convertirse en papá junto a su pareja, Susana Gómez , con quien recibió a su segundo hijo, Orión . Como era de esperar, el artista no ocultó su alegría y decidió compartir con sus seguidores la felicidad que lo invade.

La noticia fue difundida por el propio cantante mediante su cuenta oficial de Instagram, @maluma , plataforma en la que cuenta con 63,6 millones de seguidores . Allí publicó una emotiva fotografía en la que aparece junto a la arquitecta y al bebé recién nacido , con la que anunció públicamente la llegada de su segundo hijo.

“ Orion Londoño Gómez. 14/09/26 ”, escribió Maluma como epígrafe de la publicación, acompañando esas palabras con una imagen en blanco y negro registrada en la clínica donde nació el pequeño .

En la fotografía aparece Gómez , madre de sus dos hijos, ya que ambos también son padres de París , quien nació en Colombia en marzo de 2024. La arquitecta se encuentra sentada sobre la camilla, cubierta con mantas hasta la altura del torso, mientras acerca su rostro al del cantante y apoya su frente contra la de él.

En la postal, el cantante nacido en Medellín aparece sonriente mientras abraza a Susana Gómez por la espalda con uno de sus brazos y, al mismo tiempo, lleva en el otro al pequeño Orión.

Además, a través de sus historias de Instagram, Maluma volvió a publicar una imagen en blanco y negro en compañía de su hijo recién nacido. A diferencia de la fotografía anterior, en esta nueva postal Maluma aparece recostado sobre un colchón cubierto con sábanas a rayas y con el torso descubierto.

Mientras tanto, el pequeño Orión descansa tranquilamente apoyado sobre el pecho de su padre. Para acompañar la publicación, el cantante eligió como fondo musical la canción Desde que te tengo, interpretada por el artista mexicano Carín León.

El origen de Orión, el nombre que Maluma eligió para su hijo

El nombre elegido para el bebé proviene del griego y remite a una de las figuras más conocidas de la mitología antigua: un cazador de enorme tamaño y gran habilidad, cuya historia aparece en diferentes relatos y que terminó dando nombre a una de las constelaciones del cielo.

De acuerdo con algunas versiones mitológicas, Orión era descendiente de Poseidón, el dios del mar, un origen al que se atribuye su particular capacidad de desplazarse sobre el agua. Las distintas narraciones también resaltan sus condiciones como cazador y la relación que mantuvo con Artemisa, la divinidad vinculada a la caza.

Respecto de su final, una de las versiones más difundidas de la mitología cuenta que Orión encontró la muerte de forma accidental a manos de Artemisa. Según este relato, el cazador se había internado en el mar cuando la diosa aceptó el reto de alcanzar con su arco una figura que se encontraba a gran distancia, sin advertir que el objetivo era precisamente Orión.

Tras su fallecimiento, Zeus, considerado el principal dios y soberano del Olimpo, habría resuelto llevar su figura al cielo y transformarla en una constelación como reconocimiento a su historia. Así, el mítico cazador terminó convertido en una figura del cielo, y su nombre quedó asociado de manera permanente con las estrellas y el firmamento.

En la actualidad, Orión continúa siendo una de las constelaciones más fáciles de identificar en el cielo nocturno y puede contemplarse desde numerosos puntos del planeta. Su reconocimiento se debe, en gran medida, a las tres estrellas que aparecen alineadas —Alnitak, Alnilam y Mintaka— y que conforman el conocido cinturón de Orión.