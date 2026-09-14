Wanda Nara reaccionó a las fotos de Mauro Icardi y la China Suárez con anillos

Pocas horas después de que Mauro Icardi y la China Suárez publicaran fotos en las que se mostraron luciendo anillos de boda , Wanda Nara recurrió a sus historias de Instagram para compartir una particular reflexión que no pasó inadvertida entre sus seguidores.

Mientras crecen las versiones sobre un posible casamiento entre su expareja y la actriz , la empresaria difundió una imagen que enseguida fue tomada como una indirecta dirigida al futbolista.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del posteo fue el contenido de la ilustración elegida: aparecen una leona junto a su cría , una representación que adquiere otro significado por su relación con Icardi, dado que el león es el animal con el que el futbolista suele identificarse .

La escena incluye además un breve diálogo entre ambos personajes. El cachorro le pregunta a su madre “Mami, ¿cuál es el sentido de la vida?” , ante lo que la leona responde de manera contundente con una única palabra: “Tu”.

A partir de esa imagen, Wanda incorporó también los nombres de sus tres hijos varones, fruto de su vínculo con Maxi López, y los de sus dos hijas, Isabella y Francesca, nacidas de su relación con Icardi.

La publicación de la mediática tuvo lugar luego de que Mauro y la China Suárez difundieran fotografías en las que se los pudo ver llevando anillos, un detalle que volvió a generar especulaciones acerca de un eventual casamiento entre ambos.

Si bien Wanda evitó nombrar de manera explícita a Icardi y tampoco aludió de forma concreta a la posibilidad de que contraiga matrimonio, su mensaje apareció en un contexto marcado por las constantes tensiones entre ambos, particularmente a raíz de las disputas judiciales que continúan enfrentándolos desde que terminaron su relación.

La condición que Mauro Icardi se negaría a cumplir en medio del conflicto

En reiteradas ocasiones, la empresaria vinculada al mundo de los cosméticos manifestó públicamente que, desde su perspectiva, su expareja prioriza la relación que mantiene con la China Suárez por encima de su propia familia.

Días atrás, Ana Rosenfeld, representante legal de Wanda, señaló que el futbolista debería iniciar un tratamiento terapéutico como parte de las disposiciones establecidas en relación con el vínculo y el contacto con sus hijas.

La abogada hizo estas declaraciones ante los medios luego de participar de la grabación del programa de Mirtha Legrand, donde aprovechó para brindar precisiones sobre el conflicto que continúa involucrando a las partes.

En ese escenario, la abogada sostuvo que Icardi aún no habría cumplido con una de las condiciones centrales establecidas en el marco de la situación familiar. “El daño que le ocasionó a las menores, es un daño que hay que tenerlo en consideración”, remarcó Ana al referirse a las hijas que el futbolista tiene en común con Wanda.

“Wanda siempre quiso que existiera un contacto, pero lo que propició y en todo momento insiste y quiere que así sea, es que el señor Icardi haga terapia”, manifestó la letrada.

En la misma línea, la abogada explicó cómo se encuentra cada una de las partes en relación con el acompañamiento psicológico y señaló: “Wanda tiene psicólogo, le están pidiendo al señor Icardi que tenga terapia, pero nunca denunció haber hecho ninguna terapia y tampoco por ahora denunció que tuviera una terapeuta”.

Por otra parte, Rosenfeld cuestionó el modo en que el conflicto suele quedar expuesto ante la opinión pública y planteó: “Siempre pareciera que Wanda es la mala y Mauro es el bueno”.