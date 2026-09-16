Después de varias idas y vueltas, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa habrían decidido ponerle punto final a su relación. La pareja, que durante los últimos meses atravesó rumores de crisis y distintas versiones sobre una posible reconciliación, finalmente habría tomado caminos separados.
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se separaron: la fuerte frase que sorprendió a todos
La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa habría llegado a su final después de varios meses atravesados por idas y vueltas. En medio de los rumores de crisis y distintos distanciamientos, Angie Balbiani afirmó en Puro Show (El Trece) que la separación se habría concretado hace pocos días.
De acuerdo con lo relatado por la panelista de Puro Show (eltrece), la separación habría estado atravesada por un conflicto familiar que involucró tanto a las hijas de Marcelo Tinelli como a Milett Figueroa.
“Marcelo está asustado porque tiene problemas entre las hijas y Milett”, aseguró Balbiani al referirse a la situación que habría atravesado el conductor. En ese sentido, agregó que Tinelli “asume que no está más enamorado”.
Pero la revelación no terminó con la supuesta separación. La periodista sumó otra versión sobre la relación entre Tinelli y Figueroa y fue contundente al afirmar: “Milett, además de estar con Marcelo, estaba con otros hombres”.
Ante los dichos de Balbiani, Pampito recordó que también habían trascendido versiones sobre otras relaciones de Tinelli. “Y Marcelo estaba con otras mujeres, lo contamos acá, cuando estuvo con Chloé Bello y supuestamente estaba con Milett”, afirmó.
Durante el intercambio, Pampito sumó una versión que generó sorpresa en el estudio. El conductor explicó que se trataba de un tema delicado y que no podía profundizar demasiado antes de afirmar: “A mí me contaron algo… es delicado… que Tinelli le tiene miedo a Milett”.
Luego de la sorpresa que provocaron sus declaraciones, Pampito precisó que su comentario no hacía referencia a amenazas ni a ningún hecho delictivo: “Le tiene miedo o respeto, si quieren, a Milett. No puedo contar por qué. Me lo dijeron, pero no lo puedo contar”, cerró.
Los dichos aparecen mientras la intimidad de Marcelo Tinelli y su familia vuelve a generar repercusiones. En este contexto, la supuesta separación de Milett Figueroa suma un nuevo capítulo a una relación atravesada durante meses por rumores de crisis, distanciamientos y reconciliaciones.
La mamá de Milett rompió el silencio por las acusaciones de brujería
Martha Valcárcel rompió el silencio sobre las versiones que la señalaban por supuestamente haber utilizado brujería para acercar a Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Con humor, la madre de la modelo se refirió a las acusaciones y también habló sobre su enfrentamiento con Mimi Alvarado.
Valcárcel habló este miércoles en La mañana con Moria, por El Trece, y se refirió a las versiones que señalaban que habría realizado un supuesto “amarre” para acercar a su hija, Milett Figueroa, a Marcelo Tinelli.
Con humor, la mamá de Milett se tomó las acusaciones con gracia y negó haber recurrido a cualquier tipo de práctica para ayudar a su hija a conquistar a alguien.
“Para una niña tan linda yo no tengo que hacer ningún amarre”, afirmó Valcárcel entre risas. La madre de Milett resaltó que su hija es joven, talentosa y atractiva, y remató con ironía: “Al contrario, hay que alejar un poco las moscas”.
Martha ya había hablado del tema en público. En el avance de la segunda temporada de Los Tinelli, que llegará a Prime Video el 30 de septiembre, aparece junto a Marcelo y hace una referencia en tono de humor a las acusaciones: “Ojo que no soy macumbera”.
Durante su entrevista con Moria, la madre de Milett evitó profundizar sobre Mimi debido a que el conflicto se encuentra actualmente en una instancia judicial.
“De esa dama no tengo nada que decir porque está todo judicializado”, explicó. En ese sentido, sostuvo que las acusaciones deberán ser probadas ante la Justicia y aclaró que nunca mantuvo un vínculo personal con Mimi Alvarado.
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