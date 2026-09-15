El actor Paul Bettany retoma a Vision en una nueva serie que expande el universo de "WandaVision".

Paul Bettany recupera un lugar central dentro de la franquicia de superhéroes con la llegada de VisionQuest , la nueva serie que desembarcará en Disney+ . Han pasado más de diez años desde que el actor apareció por primera vez en la pantalla grande interpretando a Vision , el androide sintético creado por Marvel.

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Ahora, la ficción se adentra en una etapa diferente del personaje y plantea una mirada sobre la recuperación de sus recuerdos, la construcción de su identidad y el intento por encontrar una razón de ser , a pesar de tratarse de un individuo cuya existencia está basada por completo en la tecnología.

La trama retoma directamente las consecuencias de los hechos que marcaron un antes y un después para el personaje en el cierre de la reconocida miniserie WandaVision . En esa instancia, la organización gubernamental S.W.O.R.D. consiguió reconstruir el cuerpo del androide, pero el procedimiento dio como resultado una nueva versión de apariencia albina, sin emociones, recuerdos vinculados a sus afectos ni aquella dimensión de humanidad que lo caracterizaba .

Concebido originalmente con fines bélicos, aquel ser artificial consiguió restablecer el acceso a los registros almacenados en su memoria antes de emprender una huida y desaparecer sin dejar un destino conocido.

La nueva historia encuentra al personaje intentando pasar desapercibido entre los seres humanos y construir una vida tranquila, alejada de cualquier conflicto. Sin embargo, ese frágil equilibrio llega rápidamente a su fin cuando se ofrece una recompensa millonaria por encontrarlo, situación que lo convierte en un blanco buscado a escala internacional y lo fuerza a abandonar el anonimato que había elegido.

“Todo eso se va al infierno cuando ponen precio a su cabeza”, explicó el actor durante una conversación con Entertainment Weekly, al referirse al acontecimiento que marca el comienzo de la persecución y modifica por completo el rumbo de la historia.

Cómo nació la idea que dio forma a VisionQuest

La base argumental de la producción comenzó a tomar forma a partir de un prolongado proceso de intercambio de ideas entre el protagonista y Terry Matalas, quien asumió como nuevo productor ejecutivo de la serie y cuenta con una reconocida trayectoria en la industria gracias a su labor en la última temporada de Star Trek: Picard.

Durante una entrevista con la revista estadounidense Entertainment Weekly, Bettany contó que el desarrollo de la historia comenzó a definirse alrededor de una idea que describió como “un trauma digital intergeneracional”. Ese concepto terminó funcionando como eje del relato y plantea cómo los recuerdos acumulados a lo largo de generaciones de seres artificiales pueden convertirse en una carga psicológica, desde los primeros ejemplares de esa estirpe hasta aquellos que los sucedieron.

En el marco de esta compleja dinámica familiar, el retorno de James Spader como Ultrón se posiciona como uno de los acontecimientos narrativos de mayor peso dentro de la serie.

Después de permanecer fuera del universo cinematográfico desde Avengers: Age of Ultron, estrenada en 2015, el villano mecánico adopta ahora una modalidad de presencia completamente diferente. Ya no se manifiesta como una amenaza tangible que enfrenta al protagonista desde el exterior, sino que permanece como un sofisticado programa de inteligencia artificial instalado en los sectores más profundos y sombríos de su conciencia.

“En el momento en que me dijo: ‘¿Qué te parece traer de vuelta a James Spader?’, respondí: ‘¡Dios, qué gran idea!’”, rememoró el intérprete al referirse a las primeras conversaciones que mantuvo con Matalas durante el desarrollo del proyecto.

Ultrón, Visión y Tommy: el particular linaje de seres artificiales

La incorporación de este personaje se convierte en un elemento tan perturbador como atractivo dentro de la historia. Bettany explicó a Entertainment Weekly: “Es como este psicópata al que mantiene encerrado arriba, en el ático”.

Este vínculo de contrastes termina de configurar una suerte de linaje tecnológico: mientras Ultrón ocupa el lugar del abuelo, Visión encarna la figura paterna y el joven Tommy Maximoff, interpretado por Ruaridh Mollica, representa al hijo que intenta descubrir cuál es su verdadera identidad y qué lugar quiere ocupar en el mundo.

Para convertir ese viaje hacia el interior del personaje en una experiencia visual, los responsables de la producción desarrollaron una representación metafórica de su mundo interno. En esta concepción, la mente de Visión aparece materializada como una enorme mansión, un espacio cuyos ambientes pueden transformarse, reorganizarse y adquirir nuevas configuraciones de acuerdo con los deseos y decisiones del propio androide.

En las distintas habitaciones y corredores de esta construcción digital aparecen programas pertenecientes al pasado, interpretados por figuras como James D’Arcy y Orla Brady. Estas entidades acompañan al protagonista mientras intenta “analizar los datos de estar vivo”, tal como explicó el propio actor al medio mencionado.

Lejos de repetir el tradicional relato del Pinocho tecnológico que sueña con transformarse en un humano de carne y hueso, la propuesta opta por profundizar en interrogantes mucho más complejos, vinculados con la existencia, la identidad y el sentido de la propia vida.

Las preguntas existenciales detrás de la nueva historia

La producción recupera elementos de la tradición literaria de Mary Shelley en Frankenstein para abordar cuestionamientos que atraviesan a la humanidad, como el grado de responsabilidad que recae sobre quien da vida a una creación, el origen de la conciencia y la posibilidad de ejercer el libre albedrío cuando la existencia parece estar determinada de antemano.

En diálogo con la revista especializada, el protagonista remarcó que la historia no pretende repetir el recorrido habitual de un personaje artificial que descubre progresivamente sus sentimientos, sino explorar interrogantes todavía más profundos y determinantes: “¿Quién soy? ¿Quién me hizo? ¿Para qué existo? ¿Cuál es mi propósito?”.

El proceso previo al rodaje también atravesó una modificación importante en el liderazgo creativo. En sus primeras etapas, la producción estaba a cargo de Jac Schaeffer, responsable de WandaVision y Agatha en todas partes, quien había planteado estos tres proyectos como una trilogía conectada por una misma línea temática.

Sin embargo, su alejamiento del proyecto por razones personales tomó desprevenido al elenco principal. La llegada casi inmediata de Terry Matalas permitió sostener la continuidad del planteo original, al mismo tiempo que introdujo una nueva orientación para el desarrollo de la historia.

“Sentí que me quitaban el suelo de debajo de los pies”, confesó Bettany en conversación con Entertainment Weekly al rememorar el cambio al frente del proyecto. A pesar del impacto que le produjo aquella modificación, el actor reconoció que la incorporación del nuevo responsable terminó dando lugar a un proceso creativo especialmente enriquecedor.

VisionQuest abre una nueva etapa para el personaje de Paul Bettany

El recorrido que propone VisionQuest llevará al androide hacia un escenario completamente diferente del que conoció en sus primeras apariciones dentro de la franquicia. De acuerdo con lo adelantado por el intérprete al medio estadounidense, la producción “crea un trampolín hacia donde Visión podría ir” y representa el punto de partida de “un nuevo tipo de Visión”.

Esta nueva etapa no se limita a procesar las consecuencias que dejó la pérdida de su familia en Westview, sino que también abre un camino completamente renovado para el personaje, que ahora intenta recuperar el control sobre su propia identidad, sus decisiones y el rumbo de su existencia.