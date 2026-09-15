Premios Emmy 2026: uno por uno, todos los ganadores de la noche

La edición 2026 de los Premios Emmy ya tiene definidos a todos sus ganadores. La gala se llevó a cabo este lunes en Los Ángeles y contó con la conducción de Mariska Hargitay, en una velada que reconoció a algunas de las producciones y personalidades más sobresalientes de la televisión. Entre las grandes protagonistas de se destacó Widow’s Bay.
La producción de Apple TV volvió a destacarse durante la gala y consiguió seis estatuillas, entre las que sobresalieron las obtenidas por Matthew Rhys, elegido como mejor actor de comedia; Kate O’Flynn, distinguida como mejor actriz de reparto; y Stephen Root, ganador en la categoría de mejor actor de reparto. Gracias a esta nueva cosecha, la serie que se llevó el título de “la mejor serie de comedia del año” acumuló 14 premios Emmy en la edición 2026, tras haber sumado previamente otras ocho distinciones en una ceremonia anterior.
Dentro de las categorías de drama, Noah Wyle fue reconocido como mejor actor por su trabajo en The Pitt, mientras que Rhea Seehorn recibió por primera vez una estatuilla en los Emmy al imponerse como mejor actriz por Pluribus. A su vez, la producción de HBO se quedó con el galardón principal de la jornada al ser elegida como mejor serie dramática.
La ceremonia también tuvo otros hechos llamativos. Uno de ellos fue el triunfo de Sally Field por Remarkably Bright Creatures, reconocimiento que la convirtió en la mujer de mayor edad en obtener el Emmy a mejor actriz en una serie limitada, antología o película. Matthew Rhys, en tanto, protagonizó un hecho sin precedentes al llevarse dos premios en categorías de actuación principal durante una misma edición, gracias a sus interpretaciones en Widow’s Bay y la miniserie The Beast in Me.
Todos los ganadores en los Premios Primetime Emmy 2026
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
- Dale Dickey — Widow’s Bay
- Hannah Einbinder — Hacks
- Janelle James — Abbott Elementary
- Kate O’Flynn — Widow’s Bay (GANADORA)
- Michelle Pfeiffer — Margo’s Got Money Troubles
- Megan Stalter — Hacks
- Jessica Williams — Shrinking
Mejor actriz principal en una serie de comedia
- Quinta Brunson — Abbott Elementary
- Ayo Edebiri — The Bear
- Elle Fanning — Margo’s Got Money Troubles
- Lisa Kudrow — The Comeback
- Jean Smart — Hacks (GANADORA)
Mejor actor principal en una serie limitada, antología o película
- Riz Ahmed — Bait
- Jason Bateman — Black Rabbit
- Charlie Hunnam — Monster: The Ed Gein Story
- Oscar Isaac — Beef
- Matthew Rhys — The Beast in Me (GANADOR)
Mejor actriz de reparto en una serie dramática
- Taylor Dearden — The Pitt
- Fiona Dourif — The Pitt
- Allison Janney — The Diplomat (GANADORA)
- Katherine LaNasa — The Pitt
- Sepideh Moafi — The Pitt
- Julianne Nicholson — Paradise
- Karolina Wydra — Pluribus
Mejor actriz principal en una serie dramática
- Carrie Coon — The Gilded Age
- Chase Infiniti — The Testaments
- Keri Russell — The Diplomat
- Rhea Seehorn — Pluribus (GANADORA)
- Zendaya — Euphoria
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
- Colman Domingo — The Four Seasons
- Paul W. Downs — Hacks
- Harrison Ford — Shrinking
- Nick Offerman — Margo’s Got Money Troubles
- Stephen Root — Widow’s Bay (GANADOR)
- Michael Urie — Shrinking
- Tyler James Williams — Abbott Elementary
Mejor programa de competencia de telerrealidad
- Dancing with the Stars
- RuPaul’s Drag Race
- Survivor
- Top Chef
- The Traitors (GANADOR)
Mejor actor principal en una serie dramática
- Sterling K. Brown — Paradise
- Gary Oldman — Slow Horses
- Mark Ruffalo — Task
- Rufus Sewell — The Diplomat
- Noah Wyle — The Pitt (GANADOR)
Mejor actor de reparto en una serie dramática
- Patrick Ball — The Pitt
- Billy Crudup — The Morning Show
- Shawn Hatosy — The Pitt
- Gerran Howell — The Pitt
- Jack Lowden — Slow Horses
- Tom Pelphrey — Task (GANADOR)
- Carlos-Manuel Vesga — Pluribus
Mejor actriz principal en una serie limitada, antología o película
- Claire Danes — The Beast in Me
- Sally Field — Remarkably Bright Creatures (GANADORA)
- Carey Mulligan — Beef
- Sarah Pidgeon — Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
- Sarah Snook — All Her Fault
Mejor actor principal en una serie de comedia
- Yahya Abdul-Mateen II — Wonder Man
- Steve Carell — Rooster
- Matthew Rhys — Widow’s Bay (GANADOR)
- Jason Segel — Shrinking
- Martin Short — Only Murders in the Building
Mejor guion para una serie de comedia
- Quinta Brunson - Abbott Elementary
- Tim Robinson, Zach Kanin - The Chair Company
- Michael Patrick King, Lisa Kudrow - The Comeback
- Lucia Aniello - Hacks
- Anthony King - Jury Duty Presents: Company Retreat
- Katie Dippold - Widow’s Bay (GANADORA)
Mejor dirección para una serie dramática
- Salli Richardson Whitfield — The Gilded Age
- Hanelle M. Culpepper — Paradise
- Noah Wyle — The Pitt
- Vince Gilligan — Pluribus
- Saul Metzstein — Slow Horses (GANADOR)
- Salli Richardson Whitfield — Task
Mejor programa de variedades
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live!
- Last Week Tonight with John Oliver
- The Late Show with Stephen Colbert (GANADOR)
- Saturday Night Live
Mejor dirección para una serie de comedia
- Randall Einhorn — Abbott Elementary
- Christopher Storer — The Bear
- Andrew DeYoung — The Chair Company
- Lucia Aniello — Hacks
- Mary Lou Belli — The Ms. Pat Show
- Hiro Murai — Widow’s Bay (GANADOR)
Premio Humanitario Bob Hope para Michael J. Fox
Mejor guion para una serie dramática
- Peter Ackerman — The Diplomat
- Kirsten Pierre-Geyfman, R. Scott Gemmill — The Pitt
- Valerie Chu — The Pitt
- Vince Gilligan — Pluribus (GANADOR)
- Will Smith — Slow Horses
- Brad Ingelsby — Task
Mejor serie limitada o de antología
- All Her Fault (Peacock)
- The Beast in Me (Netflix)
- Beef (Netflix)
- DTF St. Louis (HBO Max) [Ganador]
- Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette (FX)
Mejor serie dramática
- The Diplomat (Netflix)
- The Gilded Age (HBO Max)
- A Knight of the Seven Kingdoms (HBO Max)
- Paradise (Hulu)
- The Pitt (HBO Max) [GANADOR]
- Pluribus (Apple TV)
- Slow Horses (Apple TV)
- Your Friends and Neighbors (Apple TV)
Mejor serie de comedia
- Abbott Elementary (ABC)
- The Bear (FX/Hulu)
- Hacks (HBO Max)
- Margo’s Got Money Troubles (Apple TV)
- Nobody Wants This (Netflix)
- Only Murders in the Building (Hulu)
- Shrinking (Apple TV)
- Widow’s Bay (Apple TV) [GANADOR]
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