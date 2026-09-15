martes 15 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de septiembre de 2026 - 09:42
Espectáculos.

Premios Emmy 2026: uno por uno, todos los ganadores de la noche

“Widow’s Bay” se llevó varios de los principales premios, en una noche que también consagró a Jean Smart, Noah Wyle, Rhea Seehorn y Sally Field.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Lista de ganadores de los Premios Emmy 2026.

Lista de ganadores de los Premios Emmy 2026.

La edición 2026 de los Premios Emmy ya tiene definidos a todos sus ganadores. La gala se llevó a cabo este lunes en Los Ángeles y contó con la conducción de Mariska Hargitay, en una velada que reconoció a algunas de las producciones y personalidades más sobresalientes de la televisión. Entre las grandes protagonistas de se destacó Widow’s Bay.

Lee además
La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión estadounidense reconoció a lo mejor de la temporada.  
Mundo.

Todos los ganadores de los Premios Emmy 2025, con "Adolescencia" y "The Pitt" a la cabeza
Todos los looks de las celebridades de la televisión internacional en la alfombra roja.
Mundo.

Los looks más destacados de los Premios Emmy 2025

La producción de Apple TV volvió a destacarse durante la gala y consiguió seis estatuillas, entre las que sobresalieron las obtenidas por Matthew Rhys, elegido como mejor actor de comedia; Kate O’Flynn, distinguida como mejor actriz de reparto; y Stephen Root, ganador en la categoría de mejor actor de reparto. Gracias a esta nueva cosecha, la serie que se llevó el título de “la mejor serie de comedia del año” acumuló 14 premios Emmy en la edición 2026, tras haber sumado previamente otras ocho distinciones en una ceremonia anterior.

Dentro de las categorías de drama, Noah Wyle fue reconocido como mejor actor por su trabajo en The Pitt, mientras que Rhea Seehorn recibió por primera vez una estatuilla en los Emmy al imponerse como mejor actriz por Pluribus. A su vez, la producción de HBO se quedó con el galardón principal de la jornada al ser elegida como mejor serie dramática.

La ceremonia también tuvo otros hechos llamativos. Uno de ellos fue el triunfo de Sally Field por Remarkably Bright Creatures, reconocimiento que la convirtió en la mujer de mayor edad en obtener el Emmy a mejor actriz en una serie limitada, antología o película. Matthew Rhys, en tanto, protagonizó un hecho sin precedentes al llevarse dos premios en categorías de actuación principal durante una misma edición, gracias a sus interpretaciones en Widow’s Bay y la miniserie The Beast in Me.

Todos los ganadores en los Premios Primetime Emmy 2026

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

  • Dale Dickey — Widow’s Bay
  • Hannah Einbinder — Hacks
  • Janelle James — Abbott Elementary
  • Kate O’Flynn — Widow’s Bay (GANADORA)
  • Michelle Pfeiffer — Margo’s Got Money Troubles
  • Megan Stalter — Hacks
  • Jessica Williams — Shrinking

Mejor actriz principal en una serie de comedia

  • Quinta Brunson — Abbott Elementary
  • Ayo Edebiri — The Bear
  • Elle Fanning — Margo’s Got Money Troubles
  • Lisa Kudrow — The Comeback
  • Jean Smart — Hacks (GANADORA)

Mejor actor principal en una serie limitada, antología o película

  • Riz Ahmed — Bait
  • Jason Bateman — Black Rabbit
  • Charlie Hunnam — Monster: The Ed Gein Story
  • Oscar Isaac — Beef
  • Matthew Rhys — The Beast in Me (GANADOR)

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

  • Taylor Dearden — The Pitt
  • Fiona Dourif — The Pitt
  • Allison Janney — The Diplomat (GANADORA)
  • Katherine LaNasa — The Pitt
  • Sepideh Moafi — The Pitt
  • Julianne Nicholson — Paradise
  • Karolina Wydra — Pluribus

Mejor actriz principal en una serie dramática

  • Carrie Coon — The Gilded Age
  • Chase Infiniti — The Testaments
  • Keri Russell — The Diplomat
  • Rhea Seehorn — Pluribus (GANADORA)
  • Zendaya — Euphoria

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

  • Colman Domingo — The Four Seasons
  • Paul W. Downs — Hacks
  • Harrison Ford — Shrinking
  • Nick Offerman — Margo’s Got Money Troubles
  • Stephen Root — Widow’s Bay (GANADOR)
  • Michael Urie — Shrinking
  • Tyler James Williams — Abbott Elementary

Mejor programa de competencia de telerrealidad

  • Dancing with the Stars
  • RuPaul’s Drag Race
  • Survivor
  • Top Chef
  • The Traitors (GANADOR)

Mejor actor principal en una serie dramática

  • Sterling K. Brown — Paradise
  • Gary Oldman — Slow Horses
  • Mark Ruffalo — Task
  • Rufus Sewell — The Diplomat
  • Noah Wyle — The Pitt (GANADOR)

Mejor actor de reparto en una serie dramática

  • Patrick Ball — The Pitt
  • Billy Crudup — The Morning Show
  • Shawn Hatosy — The Pitt
  • Gerran Howell — The Pitt
  • Jack Lowden — Slow Horses
  • Tom Pelphrey — Task (GANADOR)
  • Carlos-Manuel Vesga — Pluribus

Mejor actriz principal en una serie limitada, antología o película

  • Claire Danes — The Beast in Me
  • Sally Field — Remarkably Bright Creatures (GANADORA)
  • Carey Mulligan — Beef
  • Sarah Pidgeon — Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
  • Sarah Snook — All Her Fault

Mejor actor principal en una serie de comedia

  • Yahya Abdul-Mateen II — Wonder Man
  • Steve Carell — Rooster
  • Matthew Rhys — Widow’s Bay (GANADOR)
  • Jason Segel — Shrinking
  • Martin Short — Only Murders in the Building

Mejor guion para una serie de comedia

  • Quinta Brunson - Abbott Elementary
  • Tim Robinson, Zach Kanin - The Chair Company
  • Michael Patrick King, Lisa Kudrow - The Comeback
  • Lucia Aniello - Hacks
  • Anthony King - Jury Duty Presents: Company Retreat
  • Katie Dippold - Widow’s Bay (GANADORA)

Mejor dirección para una serie dramática

  • Salli Richardson Whitfield — The Gilded Age
  • Hanelle M. Culpepper — Paradise
  • Noah Wyle — The Pitt
  • Vince Gilligan — Pluribus
  • Saul Metzstein — Slow Horses (GANADOR)
  • Salli Richardson Whitfield — Task

Mejor programa de variedades

  • The Daily Show
  • Jimmy Kimmel Live!
  • Last Week Tonight with John Oliver
  • The Late Show with Stephen Colbert (GANADOR)
  • Saturday Night Live

Mejor dirección para una serie de comedia

  • Randall Einhorn — Abbott Elementary
  • Christopher Storer — The Bear
  • Andrew DeYoung — The Chair Company
  • Lucia Aniello — Hacks
  • Mary Lou Belli — The Ms. Pat Show
  • Hiro Murai — Widow’s Bay (GANADOR)

Premio Humanitario Bob Hope para Michael J. Fox

Mejor guion para una serie dramática

  • Peter Ackerman — The Diplomat
  • Kirsten Pierre-Geyfman, R. Scott Gemmill — The Pitt
  • Valerie Chu — The Pitt
  • Vince Gilligan — Pluribus (GANADOR)
  • Will Smith — Slow Horses
  • Brad Ingelsby — Task

Mejor serie limitada o de antología

  • All Her Fault (Peacock)
  • The Beast in Me (Netflix)
  • Beef (Netflix)
  • DTF St. Louis (HBO Max) [Ganador]
  • Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette (FX)

Mejor serie dramática

  • The Diplomat (Netflix)
  • The Gilded Age (HBO Max)
  • A Knight of the Seven Kingdoms (HBO Max)
  • Paradise (Hulu)
  • The Pitt (HBO Max) [GANADOR]
  • Pluribus (Apple TV)
  • Slow Horses (Apple TV)
  • Your Friends and Neighbors (Apple TV)

Mejor serie de comedia

  • Abbott Elementary (ABC)
  • The Bear (FX/Hulu)
  • Hacks (HBO Max)
  • Margo’s Got Money Troubles (Apple TV)
  • Nobody Wants This (Netflix)
  • Only Murders in the Building (Hulu)
  • Shrinking (Apple TV)
  • Widow’s Bay (Apple TV) [GANADOR]

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Todos los ganadores de los Premios Emmy 2025, con "Adolescencia" y "The Pitt" a la cabeza

Los looks más destacados de los Premios Emmy 2025

Luisana Lopilato mostró el detrás de escena de "Pepita la Pistolera" tras el éxito de la película

"Cirko Marisko - Monoargentum" llega a Jujuy con una noche a puro humor

El furcio de Sofi Martínez con Diego Leuco: se le escapó un dato y cambió de tema

Las más leídas

Todas las candidatas departamentales para la FNE 2026.
Jujuy.

FNE 2026: las 16 representantes departamentales que estarán en la Elección Provincial

Búsqueda de Maximiliano Martínez en La Quiaca: hubo activaciones del celular en Bolivia video
Jujuy.

Búsqueda de Maximiliano Martínez en La Quiaca: "hubo activaciones del celular en Bolivia"

Camión volcado en Cuesta de Bárcena.
Jujuy.

Un camión volcó en la Cuesta de Bárcena: hay un herido

FNE 2026: piden circular con extrema precaución por el traslado de carrozas a Ciudad Cultural video
Jujuy.

FNE 2026: piden circular con extrema precaución por el traslado de carrozas a Ciudad Cultural

Tres estudiantes jujeños llegaron a la final del Certamen Argentino de Filosofía de la UBA video
Orgullo.

Tres estudiantes jujeños llegaron a la final del Certamen Argentino de Filosofía de la UBA

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel