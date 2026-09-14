"Cirko Marisko - Monoargentum" llega a Jujuy con una noche a puro humor

“Cirko Marisko - Monoargentum” llega a Jujuy como parte de su gira y se presentará el próximo viernes 18 de septiembre, a las 21, en el Teatro Mitre .

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El espectáculo, que fue distinguido con el Premio Carlos 2026 a Mejor Espectáculo de Humor , propone una puesta dinámica pensada para disfrutar en familia, con el humor físico como uno de sus principales ingredientes.

Al frente de la propuesta estarán Lucas “Crazy Waves” y Martín “Konga” , quienes combinan situaciones humorísticas, ritmo, interacción y una permanente conexión con el público.

Luego de convertirse en una de las sorpresas de la temporada de verano, el espectáculo comienza su gira y tendrá a Jujuy como una de sus paradas .

La propuesta promete una función ágil, con diferentes momentos de humor y participación del público, en un formato pensado para espectadores de distintas edades.

La función será el viernes 18 de septiembre a las 21 horas en el Teatro Mitre.

"Cirko Marisko - Monoargentum" llega a Jujuy.

Dónde comprar las entradas

Las entradas anticipadas pueden adquirirse a través de Autoentrada, ingresando al evento “Cirko Marisko - Monoargentum”, o personalmente en la boletería del Teatro Mitre.

Datos de la función:

Espectáculo: Cirko Marisko - Monoargentum

Cirko Marisko - Monoargentum Día: viernes 18 de septiembre

viernes 18 de septiembre Horario: 21 horas

21 horas Lugar: Teatro Mitre

Teatro Mitre Entradas: Autoentrada y boletería del Teatro Mitre

Orden de imágenes para la nota: primero la foto limpia de Lucas “Crazy Waves” y Martín “Konga” y luego el flyer oficial del espectáculo.