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14 de septiembre de 2026 - 18:01
Teatro Mitre.

"Cirko Marisko - Monoargentum" llega a Jujuy con una noche a puro humor

El espectáculo protagonizado por Lucas “Crazy Waves” y Martín “Konga” se presentará el viernes 18 de septiembre en el Teatro Mitre.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Cirko Marisko - Monoargentum llega a Jujuy

"Cirko Marisko - Monoargentum" llega a Jujuy

Cirko Marisko - Monoargentum llega a Jujuy.

"Cirko Marisko - Monoargentum" llega a Jujuy.

“Cirko Marisko - Monoargentum” llega a Jujuy como parte de su gira y se presentará el próximo viernes 18 de septiembre, a las 21, en el Teatro Mitre.

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El espectáculo, que fue distinguido con el Premio Carlos 2026 a Mejor Espectáculo de Humor, propone una puesta dinámica pensada para disfrutar en familia, con el humor físico como uno de sus principales ingredientes.

Al frente de la propuesta estarán Lucas “Crazy Waves” y Martín “Konga”, quienes combinan situaciones humorísticas, ritmo, interacción y una permanente conexión con el público.

Cirko Marisko llega al Teatro Mitre

Luego de convertirse en una de las sorpresas de la temporada de verano, el espectáculo comienza su gira y tendrá a Jujuy como una de sus paradas.

La propuesta promete una función ágil, con diferentes momentos de humor y participación del público, en un formato pensado para espectadores de distintas edades.

La función será el viernes 18 de septiembre a las 21 horas en el Teatro Mitre.

"Cirko Marisko - Monoargentum" llega a Jujuy.

"Cirko Marisko - Monoargentum" llega a Jujuy.

Dónde comprar las entradas

Las entradas anticipadas pueden adquirirse a través de Autoentrada, ingresando al evento “Cirko Marisko - Monoargentum”, o personalmente en la boletería del Teatro Mitre.

Datos de la función:

  • Espectáculo: Cirko Marisko - Monoargentum
  • Día: viernes 18 de septiembre
  • Horario: 21 horas
  • Lugar: Teatro Mitre
  • Entradas: Autoentrada y boletería del Teatro Mitre

Orden de imágenes para la nota: primero la foto limpia de Lucas “Crazy Waves” y Martín “Konga” y luego el flyer oficial del espectáculo.

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