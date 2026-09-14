El furcio de Sofi Martínez con Diego Leuco: se le escapó un dato y cambió de tema.

Diego Leuco y Sofi Martínez protagonizaron uno de los momentos más comentados de La Peña de Morfi durante la emisión de este domingo. La expareja participó de una entrevista cruzada, bajo la conducción de Sebastián Wainraich, en la que se animaron a hablar sobre distintos aspectos del vínculo que mantuvieron.

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Diego Leuco y Sofi Martínez protagonizaron una entrevista cruzada en La Peña de Morfi (Telefe) que llamó la atención por la complicidad que mostraron frente a las cámaras.

La conversación avanzaba con normalidad hasta que la periodista deportiva, que reemplazó a Carina Zampini al frente del programa, tuvo un desliz que terminó generando todo tipo de comentarios.

Sin proponérselo, aportó un detalle sobre su vínculo con Diego Leuco que dejó abierta una incógnita: sus palabras parecían indicar que ambos habían estado juntos apenas un día antes de reencontrarse frente a las cámaras.

Todo comenzó cuando Leuco decidió poner a prueba a Sofi y le preguntó directamente qué era lo que más le gustaba de él y, por el contrario, qué característica era la que menos soportaba. La pregunta generó un momento de complicidad entre ambos y llevó a la periodista a recordar algunos aspectos de la relación que mantuvieron.

Sin demasiadas vueltas, Sofi respondió con una particular descripción: “En la intimidad es muy divertido. Y lo malo es que duerme mucho”. La respuesta sorprendió por la naturalidad con la que habló sobre su expareja y rápidamente generó un momento distendido frente a las cámaras.

Leuco, lejos de esquivar el comentario, reconoció inmediatamente que efectivamente tiene esa costumbre y se tomó la situación con humor. “Sí, duermo mucho, mucho. Me quedo dormido hablando con vos. Eso es grave”, admitió entre risas, en un intercambio que volvió a dejar en evidencia la confianza y complicidad que todavía mantienen.

Fue entonces cuando Sofi quiso dar un ejemplo para explicar lo que estaba diciendo, pero terminó aportando un dato que rápidamente llamó la atención.

En medio de la charla, la periodista soltó sin demasiado filtro: “Por ejemplo, el sábado le dije: ‘Hagamos algo’”. La referencia al día generó sorpresa, ya que dejaba entrever que ambos habían mantenido contacto apenas un día antes de la emisión del programa.

Leuco: “Si te llama alguna persona con la que estoy saliendo y te pide referencias, qué le dirías?



Sofi: “La buena es que en la intimidad es muy divertido […] Lo malo es que duerme mucho […] Otra, él al principio… (no era muy familiero)” pic.twitter.com/EWOfhpEE0Y — tosti (@tostibelen) September 13, 2026

Después de advertir su propio furcio, Martínez buscó rápidamente cambiar de tema para evitar profundizar en el dato que acababa de revelar. En ese momento, recurrió a Sebastián Wainraich y le preguntó si quería que siguiera adelante con otra pregunta picante, intentando llevar nuevamente la charla hacia otro aspecto de la entrevista.

Qué dijo Leuco tras conducir con Sofi

Después del revuelo que generó su aparición junto a Sofi Martínez, Diego Leuco rompió el silencio y contó cómo atravesó las horas posteriores a la entrevista.

Durante la emisión de este lunes de Nadie Dice Nada, su programa en el stream de Luzu TV, el periodista se refirió a la repercusión que tuvieron sus declaraciones y reconoció que no se sintió del todo cómodo con la exposición que recibió.

“Lo que me pasa con esto es que me da como pudorcito por tantos clips que hay”, expresó Diego, haciendo referencia a la gran cantidad de fragmentos de la entrevista que comenzaron a circular en redes.

Y agregó que “no quiero ver mucho de las repercusiones porque ahí es donde me empieza a dar vergüenza y empezás a tomar dimensión de que expusiste un montón”.