Luisana Lopilato mostró el detrás de escena de "Pepita la Pistolera" tras el éxito de la película.

A través de sus redes sociales , Luisana Lopilato manifestó su alegría por la repercusión que alcanzó su película, Pepita la Pistolera. La actriz publicó imágenes del detrás de cámaras de la producción y contó que quedó sorprendida por la recepción que tuvo la película entre los espectadores .

Más tarde, compartió además un video en el que se refirió con mayor profundidad al significado que tuvo este trabajo en su trayectoria personal .

En un primer momento, la actriz recurrió a sus redes para compartir varias fotos tomadas durante la filmación , acompañadas por un mensaje especialmente emotivo .

Una de las postales la muestra completamente transformada en el personaje que interpreta: luce el pelo revuelto y un maquillaje de tonos oscuros , y tiene entre sus manos la figura coleccionable de Pepita , todavía dentro de su envoltorio original . En la escena también pueden distinguirse el título de la película y distintos elementos que recrean la estética del boliche Neisis .

En otra de las postales, Lopilato aparece durante una jornada de filmación en exteriores, abrazada a otros tres miembros del equipo. La escena fue registrada en medio de un paisaje rodeado de vegetación y zonas de campo. Entre las personas que la acompañan se puede identificar a un trabajador equipado con chaleco de seguridad y auriculares, elementos habituales en las tareas técnicas realizadas durante una grabación en una locación.

Además, la actriz publicó una foto capturada en el interior de un vehículo. Allí se la observa entre risas, con los ojos cerrados y una de sus manos próxima al rostro. Lleva las uñas pintadas de rojo y un vestido de color oscuro con detalles dorados. La postal refleja una situación natural y distendida, muy diferente de la imagen estructurada y cuidada que suele caracterizar a una producción audiovisual.

Dentro del carrusel también apareció una postal de su hija, que posó con un pijama decorado con unicornios mientras enseñaba sus uñas, pintadas en el mismo rojo que llevaba la actriz. El detalle aportó una escena familiar a la publicación y permitió conectar algunos aspectos de la intimidad de Lopilato con el universo que rodeó la realización de la película.

Para cerrar la serie, la actriz mostró una fotografía en la que aparece junto a un grupo más amplio de trabajadores que participaron de la filmación. Todos posaron delante de una lona identificatoria de la producción, mientras que uno de los integrantes llevaba una cámara profesional y otro sostenía en sus manos un casco utilizado durante el rodaje.

El mensaje de Luisana Lopilato por las salas llenas

Junto a las imágenes, Lopilato dejó un mensaje en el que contó que todavía continúa encontrando distintas huellas de su paso por Pepita la Pistolera. Al mismo tiempo, relató que recibe mensajes de familiares y amigos que le comentan que las funciones están colmando su capacidad: “Me sigo encontrando con recuerdos de Pepita y, mientras tanto, me llegan mensajes de amigos y familia contándome que hay salas agotadas”.

Luego, manifestó la enorme satisfacción que le provoca el resultado alcanzado junto al resto de los involucrados en la producción: “El orgullo que siento por todo el equipo y por esta peli es difícil de explicar”.

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En el final de su publicación, la actriz puso el foco en la respuesta del público y destacó el presente de la industria cinematográfica local. En ese sentido, celebró la posibilidad de que una producción argentina convoque a espectadores en gran cantidad: “Qué lindo ver al cine argentino encontrarse con salas llenas y con tanta gente del otro lado”.

Unas horas más tarde, Lopilato volvió a aparecer en sus redes, aunque esta vez desde una situación mucho más habitual y alejada del movimiento que había generado el estreno de la película. En el video, registrado mientras acompañaba a su hija, se dirigió a la cámara y explicó: “Bueno, estoy acá. Hoy traje a mi hija a fútbol”.

En medio de esa escena de la vida diaria, la actriz volvió a referirse a la repercusión que estaba teniendo Pepita la pistolera y admitió su asombro por la respuesta de los espectadores: “¿Cómo explicarles que no puedo creer lo que está pasando con Pepita la pistolera? Veo online, me meto y veo que están todos los cines agotados”.

La emoción de Luisana Lopilato por el apoyo

Lopilato también hizo hincapié en el vínculo que estableció con quienes fueron a ver la película y en las muestras de apoyo que recibió a partir del estreno.

Sobre ese aspecto, destacó especialmente los mensajes de los espectadores, las recomendaciones y la difusión que hicieron del filme: “Recibir mensajes de ustedes, saber que están yendo a verla, que la están recomendando, que la están compartiendo. No saben lo que me emociona. Muchísimo”.

La actriz también puso en palabras la importancia que este proyecto adquirió en su propia historia y volvió a destacar el significado especial que tiene para ella: “Esta película, ya se los conté, pero significó mucho para mí y significa mucho para mí, así que que le estén dando amor”.

Luego, aprovechó para expresar su reconocimiento hacia quienes acompañaron el estreno y valoraron la producción: “Siento el cariño enorme de todos ustedes, así que quería agradecerles. Gracias de corazón por acompañarnos, por llenar todas las salas”.

El pedido de Luisana Lopilato a sus seguidores para ir al cine

Para finalizar, la actriz aprovechó la ocasión para convocar a sus seguidores que todavía no tuvieron la oportunidad de ver la película y les hizo un pedido especial relacionado con las redes sociales.

En ese sentido, los alentó a acercarse al cine y a mencionarla en sus publicaciones para poder compartirlas: “Vayan a verla las que no, los que no la vieron, y no se olviden de arrobarme, de taggearme, que voy a estar compartiendo todo. Les mando un beso gigante”.