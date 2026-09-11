"Carrie" ya tiene tráiler: la nueva serie de Stephen King muestra su versión televisiva

Prime Video presentó el primer adelanto oficial de Carrie , la nueva adaptación de la novela de terror escrita por Stephen King , que tiene a Mike Flanagan como director. El tráiler permite conocer con mayor precisión algunos detalles de esta producción, cuyo estreno en la plataforma de streaming está previsto para el 7 de octubre .

El material fue publicado el miércoles y, de acuerdo con la presentación oficial de la plataforma, permite acceder a “un vistazo revelador de cómo la serie expande el mundo” creado originalmente por King.

La propuesta apunta a ofrecer “nueva profundidad y complejidad a sus queridos personajes” , al mismo tiempo que indaga en las circunstancias y presiones que van definiendo a Carrie White , personaje interpretado por Summer H. Howell .

La campaña de Amazon MGM Studios abre un interrogante sobre cuánto se conoce verdaderamente de la protagonista y de los acontecimientos ocurridos en Chamberlain , el pueblo ficticio en el que se desarrolla la historia: “¿Cuánto sabemos realmente sobre Carrie, o sobre lo que ocurrió en Chamberlain?”

Por otra parte, el avance profundiza en el vínculo entre Carrie y su madre, Samantha Sloyan, quien se pone en la piel de Margaret White.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la historia tiene como protagonista a una adolescente que no logra encajar y que, luego de perder inesperadamente a su padre, se ve obligada a atravesar una serie de experiencias desconocidas: su llegada a la escuela pública, un episodio de acoso que se vuelve viral, la exposición constante en las redes sociales y la aparición de sus poderes telequinéticos.

El tráiler muestra el baile de graduación y el giro hacia la actualidad

Un primer adelanto de la producción, exhibido en julio durante la Comic-Con de San Diego, ya había permitido ver algunas imágenes correspondientes al gimnasio de la escuela. En aquel material también se había anticipado la escena en la que Carrie es coronada en el baile de graduación, seguida por el momento en que lanza un grito mientras se desata un incendio.

Durante el panel realizado en la Comic-Con, Flanagan explicó que su adaptación toma distancia de las versiones anteriores de la novela y propone un abordaje diferente de la historia. “Carrie fue escrita hace medio siglo. Carrie fue adaptada de manera espectacular por Brian De Palma. Es intocable. No hay razón alguna para intentar seguir esos pasos. El mundo, sin embargo, ha cambiado bastante”, sostuvo el director.

Con la intención de trasladar el relato al contexto contemporáneo, el cineasta decidió convocar a estudiantes de preparatoria para que participaran en las reuniones de la sala de guionistas. “Compartieron situaciones impactantes o un trato constante y microagresiones que no necesariamente se presentan como acoso dirigido”, explicó Flanagan, según declaraciones recogidas por Deadline.

Flanagan anticipa una Carrie diferente y más compleja

El cineasta también habló sobre la secuencia del baile de graduación, a la que definió como “la escena más compleja que jamás he filmado”.

“Creo que mucha gente cree que sabe lo que es el programa. Y lo que más me emociona hoy es saber qué gran sorpresa va a ser nuestra Carrie”, afirmó, al anticipar que la serie buscará sorprender incluso a quienes ya conocen la historia. Por su parte, Howell quedó al frente del elenco después de un extenso proceso de selección en el que participaron más de mil actores y explicó cómo fue el trabajo para darle forma a su interpretación del personaje.

“Se siente como si mi Carrie llegara a este mundo muy abierta y emocionada, quiere hacer amigos, ir a la escuela y conocer gente. Nunca ha experimentado a nadie más que a su mamá y a su papá”, explicó la actriz. El reparto principal se completa con Siena Agudong, en el papel de Sue Snell; Alison Thornton, como Chris Hargensen; y Joel Oulette, quien interpreta a Tommy Ross.

Thornton, encargada de dar vida a Chris Hargensen, una de las antagonistas de la historia, hizo hincapié en la importancia del vínculo entre los integrantes del elenco durante las jornadas de grabación. “Era muy importante que nos tuviéramos confianza desde el principio, porque el programa es muy oscuro y el set tenía que ser un espacio seguro”, señaló la actriz al describir el clima de trabajo que buscaron construir.

La producción también reúne a Josie Tota como Tina, Arthur Conti en el papel de Billy, Thalia Dudek como Emaline, Amber Midthunder interpretando a la señorita Desjardin y Matthew Lillard en el rol del director Grayle.

La producción reúne tanto a figuras que ya trabajaron anteriormente con Flanagan como a actores que se incorporan por primera vez a uno de sus proyectos. Entre ellos se encuentran Michael Trucco, Crystal Balint y Kate Siegel. La lista de intérpretes también incluye a Rahul Kohli, Tim Bagley y Heather Graham, junto con Katee Sackhoff y Danielle Klaudt.

Reconocido por estar detrás de producciones como Misa de medianoche y La maldición de Hill House, Flanagan ocupa en esta serie varias funciones centrales: es guionista, productor ejecutivo y showrunner. Stephen King también participa como productor ejecutivo, mientras que Trevor Macy comparte esa función en el proyecto, producido por Amazon MGM Studios.

Flanagan estuvo detrás de la dirección de los episodios 1, 2, 7 y 8. La realización de los capítulos 3, 4, 5 y 6 quedó, en ese orden, en manos de Kate Siegel, Axelle Carolyn, Kyra Sedgwick e Hiromi Kamata.

Antes de asumir el papel principal en esta producción, Howell ya había participado en distintas propuestas vinculadas al terror, entre ellas Curse of Chucky, Cult of Chucky y Channel Zero. La serie comenzó a tomar forma públicamente en octubre de 2024, cuando se anunció el proyecto, y obtuvo la aprobación de Amazon para avanzar con su producción en abril de 2025. El rodaje terminó en octubre de ese mismo año.

Primera adaptación televisiva de “Carrie”

Con Carrie, la historia creada por Stephen King tendrá por primera vez una versión destinada a la televisión. El libro, lanzado originalmente en 1974, logró mantenerse durante 14 semanas entre los títulos más vendidos de The New York Times y posteriormente llegó a lectores de más de 35 idiomas.

El salto de la novela a la pantalla grande se produjo en 1976, cuando Brian De Palma realizó la primera película basada en la obra. Sissy Spacek y Piper Laurie encabezaron aquel elenco y ambas recibieron nominaciones al Oscar por sus respectivas actuaciones.

Después de aquella primera versión cinematográfica llegaron otras adaptaciones de la historia: Carrie 2: La ira, estrenada en 1999; una producción televisiva realizada en 2002; y una nueva película lanzada en 2013, dirigida por Kimberly Peirce y protagonizada por Chloë Grace Moretz y Julianne Moore.

La nueva producción televisiva estará disponible íntegramente desde el 7 de octubre de 2026, fecha en la que Prime Video pondrá a disposición del público sus ocho episodios.