Fuerte escándalo con la China Suárez y Martín Cirio: qué pasó en un camarín. 

La periodista Marina Calabró contó detalles del llamativo episodio que habría ocurrido en un camarín de Otro día perdido durante la visita de la China Suárez al programa de Mario Pergolini y explicó cómo la producción habría detectado lo sucedido con una fotografía de Martín Cirio.

El episodio habría ocurrido durante la visita de la China Suárez a Otro día perdido, pero recién trascendió tiempo después: Marina Calabró contó qué habría hecho la actriz con una fotografía de Martín Cirio que estaba en el camarín donde se preparó antes de la entrevista.

En PrimiciasYa (América TV), Marina Calabró dejó atrás el misterio y contó la información que había recibido sobre un episodio ocurrido en los camarines de Otro día perdido. Según explicó, una famosa habría tomado una fotografía de Martín Cirio y la habría destruido durante su visita al programa de Mario Pergolini. “Me cuentan que hay una famosa que el día que fue de invitada a lo de Pergolini, cazó la foto de Martín Cirio y la destrozó ”, comenzó diciendo.

Calabró siguió dando detalles del episodio y aseguró que la producción tuvo que intervenir tras lo sucedido. La periodista puso el foco en un dato particular: la fotografía habría sido encontrada dañada una vez que la famosa se retiró del camarín . Según explicó, durante el tiempo previo a su salida no se había producido ningún otro inconveniente en ese lugar.

La periodista hizo hincapié en un detalle que, para ella, resulta clave para entender lo ocurrido. Según explicó, la fotografía habría sido dañada de manera intencional y el hecho habría quedado expuesto una vez que la protagonista abandonó el lugar. “Y además, digamos, sin pudor, porque es obvio, si yo rompí una foto, es obvio que fui yo, porque fui la única que estuvo en ese camarín. Entonces alguien que lo hizo para que se sepa”, afirmó.

Luego de anticipar que iba a revelar su identidad, Calabró finalmente puso nombre y apellido a la famosa que habría protagonizado el llamativo episodio en el camarín. Se trataba de la China Suárez, cuya reacción fue relacionada por la periodista con su conocido enfrentamiento con Martín Cirio.

“La que rompió la foto de Martín Cirio y obligó a la producción a reponerla fue la China Suárez. Se fue del camarín y estaba todo impecable, menos el pobre Cirio que había caído en la volteada”, sostuvo.

Qué pasó entre la China Suárez y Martín Cirio

El supuesto gesto de la China Suárez se habría producido en un contexto marcado por las reiteradas referencias de Martín Cirio hacia la actriz desde el estallido del Wandagate, el mediático escándalo que enfrentó a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por America TV (@americatv)

A partir de entonces, Martín Cirio comenzó a referirse a la actriz como “Tatiana”, un apodo que luego fue adoptado por parte de sus seguidores y ganó presencia en las redes sociales.

Para Calabró, el antecedente entre ambos podría ser clave para entender lo ocurrido. La periodista consideró que la historia entre Suárez y Cirio podría explicar por qué la fotografía del streamer habría sido la única en terminar dañada.

Pero el episodio no habría sido el único detalle llamativo. Según relató Calabró, otra de las fotografías tenía escrita la frase “HDP robamaridos”, aunque la periodista no precisó quién había hecho la inscripción ni contra quién estaba dirigida.