FNE 2026: este sábado habrá desfile doble de carrozas desde las 19 horas

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 continúa este sábado 19 de septiembre con una de sus noches más convocantes. Desde las 19 horas, Ciudad Cultural será escenario de un nuevo desfile doble de carrozas.
La jornada tendrá una particularidad: el Grupo A desfilará en orden invertido, mientras que el Grupo B mantendrá el orden previsto. En total participarán 84 instituciones educativas.
Orden de pasada de las carrozas del Grupo A
- EET 1 "Escolástico Zegada" - carroza técnica
- Colegio del Huerto - carroza
- Colegio Santa Teresita - carruaje
- Colegio Nueva Siembra - carruaje
- Colegio Cristiano Evangélico Che Il - carruaje
- Escuela Técnica Provincial 1 "Aristóbulo Vargas Belmonte" - carroza técnica
- Polivalente de Artes 1 "Prof. Luis Martínez" - carroza
- Colegio Remedios de Escalada - carruaje
- Secundario 1 de Alto Comedero - carruaje
- Colegio Los Lapachos - carruaje
- EET 1 de El Carmen - carroza técnica
- Colegio del Salvador - carroza
- Nacional 2 "Armada Argentina" - carruaje
- Colegio Santa Bárbara - carruaje
- Escuela Provincial de Arte 1 "Medardo Pantoja" - carruaje
- EET 1 de Maimará - carroza técnica
- Comercial 2 - carroza
- Colegio Blaise Pascal - carruaje
- Secundario 33 de Reyes - carruaje
- Provincial de Comercio 3 - carruaje
- EET 1 de San Pedro - carroza técnica
- Comercial 2 de Palpalá - carroza
- Colegio Mayor Jujuy - carruaje
- Secundario 54 - carruaje
- Parroquial de El Carmen - carruaje
- EET 2 de San Pedro - carroza técnica
- Comercial 1 de Perico - carroza
- Escuela Normal de Humahuaca - carruaje
- Nueva Generación - carruaje
- Colegio 1 de Volcán - carruaje
- Colegio FASTA San Alberto Magno - carroza
- Los Olivos de San Pedro - carruaje
- Secundario 35 de Los Alisos - carruaje
- Canónigo Gorriti - carruaje
- Agrotécnica 1 El Brete - carroza
- Bachillerato 16 - carruaje
- Colegio Divino Redentor - carruaje
- Polivalente 2 de San Pedro - carruaje
- Bachillerato 2 - carroza
- Secundario 12 de Pirquitas - carruaje
- Secundario 62 “La Salle” - carroza
- ARENI - carruaje
Grupo B
- EET 1 de Palpalá - carroza técnica
- Comercial 1 "José Antonio Casas" - carroza
- Escuela Marina Vilte - carruaje
- EMDEI - carruaje
- Martín Pescador - carruaje
- EET 1 de Monterrico - carroza técnica
- Bachillerato 6 - carroza
- Polimodal 2 de Abra Pampa - carruaje
- Secundario 43 - carruaje
- Modelo Palpalá - carruaje
- Escuela de Minas - carroza técnica
- Nuevo Horizonte 1 - carroza
- Bachillerato 12 de El Aguilar - carruaje
- Colegio Gianelli - carruaje
- Polimodal 3 - carruaje
- EET 1 de Perico - carroza técnica
- Escuela Normal Superior - carroza
- Secundario 2 - carruaje
- Agrotécnica 7 de Perico - carruaje
- Colegio 3 "Éxodo Jujeño" - carruaje
- EET 2 “Jesús Raúl Salazar” - carroza técnica
- José Hernández - carroza
- Secundario 34 - carruaje
- Pablo Pizzurno - carruaje
- Bachillerato 19 de Yala - carruaje
- Provincial de Comercio 1 - carroza
- Nacional 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" - carroza
- Asociación Todos Juntos - carruaje
- Nuevo Horizonte 2 de Monterrico - carruaje
- Secundario 6 - carruaje
- Secundario 32 - carroza
- Secundario 39 - carruaje
- IPSEL - carruaje
- Jean Piaget - carruaje
- Bachillerato 24 de Lozano - carroza
- Secundario 59 Olga Aredez - carruaje
- Secundario 57 de Caspalá - carruaje
- Bachillerato 3 de Monterrico - carroza
- Bachillerato 21 - carruaje
- Asociación para la Rehabilitación Motora e Inclusión Educativa (APREM) de San Pedro - carruaje
- Secundario 50 de Tres Pozos - carroza
- Secundario 29 de Rodeíto - carruaje
84 colegios y una noche especial en Ciudad Cultural
Durante el desfile se presentarán 11 carrozas técnicas, 23 no técnicas y 50 carruajes, realizados durante meses de trabajo por estudiantes y carroceros.
Además, las candidatas departamentales participarán como invitadas en las carrozas, a pocos días de la Elección Provincial, prevista para el lunes 21 de septiembre.
Quienes no puedan llegar hasta Ciudad Cultural podrán seguir el desfile y todos sus detalles a través de Canal 4 de Jujuy.
Desfile doble en la FNE 2026
Cortes de tránsito desde las 17
Por el movimiento previsto alrededor del predio, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy implementará cortes y desvíos desde las 17 horas en distintos puntos de acceso a Ciudad Cultural.
También habrá restricciones para estacionar desde las 18 en sectores de Suipacha y avenida Bolivia, además de modificaciones en los recorridos del transporte urbano.
Desde las 18, los colectivos modificarán sus recorridos y tendrán paradas sobre avenida de las Carrozas. Cerca de las 20, con el incremento de peatones, se realizará un nuevo cambio y las paradas se trasladarán a avenida Bolivia, entre la Rotonda de la UNJu y pasaje Gómez.
Los taxis de radiollamada tendrán paradas habilitadas en avenida de las Carrozas y Juntos en Jujuy, y en avenida de las Carrozas y avenida de los Estudiantes.
Cómo continúa la FNE 2026
Desfile doble en la FNE 2026
Después del desfile de este sábado, el domingo habrá exposición de carrozas de 16 a 20 y la elección Paje 10 desde las 18.
El lunes 21 será otro de los momentos centrales de la fiesta: durante la tarde continuará la exposición y, desde las 21 horas, se realizará la Elección de la Representante Provincial.
La agenda seguirá durante toda la semana con el Congreso de la Juventud, nuevos desfiles dobles, el Día del Carrocero y la Elección Nacional del viernes 25 en el estadio 23 de Agosto. La edición 2026 finalizará el sábado 26 con la entrega de premios en Ciudad Cultural.
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