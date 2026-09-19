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19 de septiembre de 2026 - 12:16
Tragedia.

Ruta 34: un hombre murió tras un choque entre una camioneta y un camión

Un hombre murió tras un choque entre una camioneta y un camión en la Ruta 34. Hay paso alternado y piden circular con precaución.

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Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Ruta 34: un hombre murió tras un choque entre una camioneta y un camión

Ruta 34: un hombre murió tras un choque entre una camioneta y un camión

Un hombre murió este sábado por la mañana tras un choque en la Ruta 34 entre una camioneta y un camión, a la altura del kilómetro 1.274. El hecho ocurrió alrededor de las 6 y dejó además a una segunda persona herida, que fue trasladada al Hospital Oscar Orías.

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Ruta 34: cómo ocurrió el fatal choque

El siniestro vial se registró durante las primeras horas de este sábado 19 de septiembre, sobre la Ruta Nacional 34, en territorio jujeño. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, una camioneta impactó contra un camión cuando ambos vehículos circulaban por el sector.

La violencia de la colisión provocó que el conductor de la camioneta perdiera la vida en el lugar. Personal de emergencia que llegó posteriormente constató el fallecimiento y asistió al acompañante que viajaba en el mismo vehículo.

Esta segunda persona fue trasladada al Hospital Oscar Orías, donde quedó bajo atención médica. Hasta el momento no se difundió información oficial sobre su estado de salud ni mayores precisiones acerca de las lesiones sufridas.

Las circunstancias que desencadenaron el impacto permanecen bajo investigación. Tampoco fue informada oficialmente la identidad de la víctima fatal.

Tránsito restringido en la Ruta Nacional 34

Luego del siniestro, efectivos policiales, equipos de emergencia y personal de Seguridad Vial trabajaron en el kilómetro 1.274 para preservar la escena, ordenar el tránsito y realizar las tareas necesarias para retirar los vehículos involucrados.

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy informó que la Ruta Nacional 34 permanece habilitada a media calzada, con paso alternado en el sector donde ocurrió el hecho.

Por este motivo, se solicitó a los automovilistas reducir la velocidad, mantener una distancia prudente de frenado y seguir las indicaciones del personal que se encuentra regulando el tránsito.

Quienes circulen por las rutas de la provincia pueden consultar las principales noticias y servicios de Jujuy antes de iniciar un viaje, especialmente cuando se registran accidentes, cortes o restricciones que puedan modificar las condiciones habituales de circulación.

Investigan las causas del accidente

Los investigadores deberán determinar cómo se produjo la colisión entre la camioneta y el camión y establecer qué factores pudieron intervenir en el siniestro.

Durante la mañana se llevaron adelante las actuaciones correspondientes en el lugar. El operativo provocó demoras y modificaciones en la circulación mientras se desarrollaban las pericias y las tareas para despejar la calzada.

Por el momento, las autoridades no brindaron precisiones acerca de la mecánica exacta del accidente ni confirmaron públicamente la identidad del hombre fallecido.

La Policía reiteró el pedido de circular con extrema precaución por la Ruta 34, respetar la señalización provisoria y disminuir la velocidad al aproximarse al kilómetro 1.274 mientras continúe el operativo vial.

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