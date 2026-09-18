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18 de septiembre de 2026 - 19:30
Espectáculos.

Cazzu responde a polémica con Christian Nodal: "Me silenciaron legalmente"

Christian Nodal niega frenar la "Ley Cazzu", pero la artista argentina afirma estar silenciada legalmente para aclarar los pormenores del conflicto.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cazzu y su conflicto con Nodal

Cazzu y su conflicto con Nodal

El conflicto entre Cazzu y Christian Nodal volvió a sumar un nuevo capítulo este viernes 18 de septiembre de 2026, luego de que ambos artistas se pronunciaran públicamente sobre las acciones legales relacionadas con la iniciativa conocida mediáticamente como “Ley Cazzu”.

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El cantante mexicano difundió un comunicado en el que negó haber iniciado acciones para frenar el contenido de la propuesta y explicó que el recurso presentado cuestiona la utilización de una historia vinculada con su hija Inti para promoverla. Horas después, Cazzu respondió públicamente y sostuvo que se encuentra limitada legalmente para contar determinados aspectos del conflicto.

Cazzu: “Me silenciaron legalmente”

A través de su cuenta de X, la artista argentina comenzó su descargo con una contundente frase: “Viéndome obligada a defenderme una vez más…”. Luego aseguró que actualmente existen restricciones que le impiden expresarse libremente sobre determinadas cuestiones.

“Me silenciaron legalmente y sobre todo injustamente. Lo hicieron exactamente para poder hacer esto: MENTIR y MANIPULAR una situación que se cae de madura”, manifestó Cazzu. La cantante también afirmó que debe afrontar situaciones que, según su versión, no están relacionadas directamente con el cuidado de su hija.

“Me obligan a enfrentarme a caprichos de todo tipo que NADA tienen que ver con la crianza”, sostuvo. En otro tramo de su publicación expresó su deseo de poder contar en algún momento su versión completa de los hechos. “Yo también espero el día que la historia se conozca realmente como es”, señaló.

Cazzu

Cazzu

Cazzu aseguró además que anteriormente pudo pronunciarse públicamente sobre algunas situaciones, pero que actualmente no puede hacerlo de la misma manera. “Mientras pude, dije verdades. Y esas siguen constituyendo la realidad en la que materno. De hecho, los ataques han empeorado, pero ya no lo puedo denunciar”, escribió.

La cantante también ratificó que continuará acompañando iniciativas destinadas a proteger los derechos de madres y mujeres. Hasta el momento, no detalló públicamente cuál es la medida concreta que, según afirma, le impide referirse a determinados aspectos del conflicto.

Cazzu

Cazzu

Christian Nodal y Cazzu (Archivo)

Christian Nodal y Cazzu (Archivo)

La respuesta de Cazzu se produjo después del comunicado difundido por el equipo de Christian Nodal, que negó que el cantante pretenda frenar la denominada “Ley Cazzu”. Según la versión de sus representantes legales, existe un recurso de amparo, pero este no cuestiona el contenido de la iniciativa, sino la utilización de una historia relacionada con su hija para impulsarla.

El equipo del cantante sostuvo que “no existe ninguna resolución judicial ni prueba que determine que Christian sea deudor alimentario o que haya incumplido sus obligaciones”. También rechazó que Nodal haya impedido los viajes de Inti o los compromisos laborales de Cazzu. Estas afirmaciones corresponden a la versión difundida por la representación del artista mexicano.

Christian Nodal y Cazzu (Archivo)

Christian Nodal y Cazzu (Archivo)

Qué es la denominada “Ley Cazzu”

La iniciativa conocida como “Ley Cazzu” surgió en México y busca establecer mecanismos que faciliten la movilidad de niñas, niños y adolescentes cuando uno de sus progenitores se encuentra ausente o incumple reiteradamente obligaciones vinculadas con la crianza y los alimentos.

El Congreso de Michoacán informó en mayo de 2026 que envió al Congreso de la Unión una iniciativa para modificar el artículo 4° de la Constitución mexicana y permitir que quien tenga la guarda y custodia pueda solicitar autorizaciones judiciales de tránsito de mayor duración ante determinadas situaciones de abandono o incumplimiento.

El proyecto adquirió notoriedad pública por su denominación y por su asociación mediática con el conflicto entre Cazzu y Nodal. Mientras el cantante sostiene que sus acciones legales no buscan detener la iniciativa, Cazzu afirma que fue silenciada legalmente y cuestiona públicamente la versión difundida por su expareja. El conflicto entre ambos continúa así con posiciones contrapuestas sobre las circunstancias vinculadas a la crianza de su hija Inti.

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