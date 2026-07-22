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22 de julio de 2026 - 19:40
País.

Cazzu habló del racismo en Argentina: "Hay muchísimo"

Cazzu reflexionó sobre el racismo y el clasismo durante una transmisión en vivo y también respondió a las críticas que recibió en redes.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Cazzuhabló del racismo en Argentina

Cazzu habló del racismo en Argentina

Cazzu se sumó al debate sobre el racismo en Argentina y expresó su mirada sobre las distintas formas de discriminación que atraviesan al país. Durante una transmisión en vivo por Instagram, la cantante jujeña puso especial énfasis en el clasismo y las diferencias vinculadas con el origen y la situación económica de las personas.

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La discusión tomó fuerza luego de que el actor Samuel Jackson compartiera una publicación en la que se calificaba a Argentina como uno de los países históricamente más racistas del mundo, mensaje que generó numerosas repercusiones y posturas contrapuestas en redes sociales.

Cazzu habló del racismo en Argentina

En medio de ese debate, la artista decidió compartir una reflexión con sus seguidores. “Se me despertó esta idea: en Argentina y Latinoamérica hay mucho racismo, muchísimo racismo”, comentó. Luego marcó una diferencia entre las problemáticas sociales que atraviesan distintos países.

@cazzuglobal

Un poco de lo que fue el live de hoy de Cazzu cazzu cazzuoficial

sonido original - Cazzu Global

“No siempre es el mismo racismo que se vive en Estados Unidos, porque cada país tiene su problemática y sus problemáticas sociales”, agregó. La cantante jujeña sostuvo que la discriminación en Argentina no necesariamente se manifiesta únicamente a partir del color de piel y centró parte de su análisis en las diferencias sociales.

“Nosotros tenemos racismo para gente de diferente estrato social. En Argentina pasa algo terrible que es que en ocasiones no importa ni siquiera tu color de piel sino de dónde sos, cuánto tenés”.

Cazzu puso el foco en el clasismo

La jujeña profundizó su postura al señalar que el origen de una persona o su situación económica también pueden convertirse en motivos de discriminación. “Y eso me parece terrible, igual que me parece terrible que la gente discrime por colores de piel o por orígenes”, sentenció.

Cazzu

Cazzu

Sus declaraciones se produjeron en medio de una discusión que cobró fuerza durante los últimos días y que tuvo como uno de sus disparadores la publicación compartida por Samuel L. Jackson alrededor de la final del Mundial 2026. “Estamos viviendo momentos muy turbulentos”, dijo Cazzu al cerrar su reflexión durante la transmisión.

“Paren de cancelarme”: el pedido de Cazzu

En paralelo, la cantante quedó nuevamente en el centro de las conversaciones en redes sociales luego de que volviera a circular un antiguo video relacionado con la Selección de México. La grabación corresponde a una presentación anterior y volvió a viralizarse durante el Mundial 2026, generando críticas de algunos usuarios mexicanos hacia la artista argentina.

Ante la repercusión, Cazzu hizo un llamado a dejar de lado las confrontaciones y buscar puntos de encuentro entre los países latinoamericanos. “Dejen de pelear. Dejen de… intentemos entendernos, entender nuestras culturas, que son tan parecidas. Al fin y al cabo, somos tan parecidos, tan parecidas. Los quiero mucho. Paren de cancelarme. Paren de cancelarme”.

El mensaje llegó después de que el viejo video volviera a circular en redes y despertara cuestionamientos hacia la artista. En ese contexto, Cazzu buscó bajar el tono de la polémica y remarcó las similitudes culturales que existen entre los países de Latinoamérica.

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