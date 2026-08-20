Cazzu vuelve a poner a Jujuy en lo más alto con dos nominaciones internacionales

Cazzu continúa sumando reconocimientos a su carrera musical. La artista jujeña recibió dos nominaciones para los Premios Juventud 2026 , que se realizarán el próximo 3 de septiembre en Starlite Marbella, Andalucía, España.

Julieta Cazzuchelli competirá en las categorías Mejor Tema en Cumbia por “Con otra” y Mejor Tour por “Latinaje Tour” , dos de los proyectos que marcaron su presente artístico. La edición 2026 de los Premios Juventud cuenta con 338 nominados distribuidos en 50 categorías, algunas incorporadas especialmente este año. Entre las figuras argentinas y latinoamericanas que aparecen en las nominaciones se encuentran Cazzu y Belinda.

Una de las candidaturas de la jujeña llega de la mano de “Con otra” , canción con la que buscará quedarse con el reconocimiento a Mejor Tema en Cumbia. La segunda nominación corresponde al “Latinaje Tour” , que compite como Mejor Tour. La gira forma parte de una nueva etapa musical para Cazzu y llevó su propuesta a distintos escenarios.

Los ganadores de todas las categorías se conocerán el 3 de septiembre durante la ceremonia que tendrá lugar en España. Las votaciones de Premios Juventud 2026 se realizaron entre el 28 de julio y el 11 de agosto.

De Jujuy a una carrera de alcance internacional

Cazzu comenzó su recorrido artístico experimentando con géneros como la cumbia y el rock, aunque posteriormente encontró en la música urbana el espacio que impulsaría su carrera a nivel internacional.

Uno de los puntos de inflexión llegó con “Loca”, junto a Khea y Duki, canción que posteriormente tuvo una versión con Bad Bunny. Desde entonces, trabajos como “Error 93” contribuyeron a posicionarla como una de las referentes femeninas de la escena urbana argentina.

Conocida también como “La Jefa del Trap”, Cazzu fue ampliando su propuesta a lo largo de los años, incorporando diferentes géneros y sonidos. En sus producciones recientes combinó elementos del trap, la cumbia, el reggaetón y referencias a la música argentina. Las dos nominaciones a los Premios Juventud representan ahora un nuevo reconocimiento internacional para la artista nacida en Jujuy.

Cazzu con dos nominaciones internacionales

Premios Juventud tendrá una semana de actividades

La edición número 23 de Premios Juventud tendrá este año una programación ampliada a través del PJ Fest. La propuesta contempla seis días de música, actividades y encuentros con artistas antes de la ceremonia principal. El cierre será el jueves 3 de septiembre, cuando se conozcan los ganadores de las diferentes categorías y Cazzu buscará quedarse con dos de los premios.