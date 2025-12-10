Christian Nodal lleva a Cazzu a la justicia por la crianza de su hija 

Christian Nodal y Cazzu protagonizaron una de las separaciones más mediáticas de la música latina. Aunque al inicio ambos hablaron de respeto mutuo y del bienestar de su hija, el vínculo parental ahora llegó a los tribunales, más de un año después de la ruptura anunciada en mayo de 2024.

Según Televisa Espectáculos, el cantante inició un proceso legal en un juzgado de lo familiar en Ciudad Judicial, Zapopan en Jalisco, México , con el fin de establecer acuerdos claros sobre la manutención, convivencia y decisiones fundamentales relacionadas con su hija de dos años .

La demanda reaviva una controversia que había tomado fuerza en agosto, cuando Cazzu declaró que Nodal no aportaba suficiente dinero para sostener a la niña . No obstante, el abogado del cantante, César Muñoz, aseguró que su defendido “ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas, aportando más de lo exigido por la ley argentina”, y que todo está respaldado con comprobantes oficiales.

Intentos de conciliación y versiones encontradas

El equipo legal de Nodal presentó también un oficio conciliatorio, con el objetivo de mediar las diferencias y alcanzar un acuerdo que priorice la estabilidad emocional de Inti. El planteo busca regular derechos y obligaciones de ambos padres bajo lineamientos institucionales, evitando que las controversias mediáticas afecten a la niña.

En paralelo, el programa Ventaneando reveló que Nodal habría entregado más de 12 millones de pesos mexicanos a Cazzu durante 13 meses para la manutención. Según trascendió, la artista jujeña habría solicitado que los pagos se realizaran exclusivamente en efectivo, por instrucción propia al equipo del cantante.

El rol del Consejo de la Judicatura de Jalisco

El caso será asignado a un juzgado específico por el Consejo de la Judicatura de Jalisco, que posteriormente citará a ambas partes a una audiencia presencial. De concretarse, sería la primera vez que Nodal y Cazzu se encuentren frente a frente ante la justicia desde su separación, instancia que podría ser decisiva para definir el futuro de la convivencia y el bienestar de Inti.

Mientras tanto, las versiones enfrentadas y la fuerte atención mediática mantienen el caso en el centro de la escena, a la espera de que la justicia determine un marco claro para la crianza compartida entre la jujeña y el mexicano.