La carroza que emociona: el homenaje a Malvinas del CPA de San Pedro

Carroza Centro Polivalente de Arte de San Pedro.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026) también ofrece espacio para homenajes cargados de memoria e identidad. Ese es el caso de la carroza del Centro Polivalente de Arte de San Pedro, inspirada en las Islas Malvinas y construida por estudiantes que buscaron representar una temática profundamente ligada a la historia argentina.

TodoJujuy.com habló con Samira Taborda, jefa de carroceros, quien explicó cómo surgió la idea y por qué terminó siendo elegida dentro de la institución. “Es una alegoría que se eligió en la escuela, elegido por todos los chicos. Cada alumno presentaba su proyecto y, bueno, es lo que se ganó”, contó. Sobre el motivo de la elección, agregó: “Para mí ganó porque creo que las Malvinas nos representan muchísimo. Como sabrán decir, las Malvinas son argentinas. Para mí es así”.

Carroza Centro Polivalente de Arte de San Pedro. Una propuesta construida con materiales reciclados El armado de la carroza demandó tiempo y mucho trabajo por parte de los estudiantes. “La verdad que nos costó mucho armarla, el armado fue lo más difícil”, reconoció. Para darle forma y color recurrieron principalmente a materiales reciclados, entre ellos limpiapipas, botellas, cartón, latas, bolsas, tapitas y envases de leche.

Carroza Centro Polivalente de Arte de San Pedro. “Solo reciclamos todo. Las botellas, cartón, las latas, todo. La mayoría de las cosas fue reciclado”, detalló. Además, explicó que el escudo fue trabajado con bolsas y que algunas partes de envases de leche fueron utilizadas para realizar detalles del barco. También aprovecharon elementos de embalaje de electrodomésticos para completar distintas partes de la estructura.

“Se pusieron a llorar cuando les contamos” Carroza Centro Polivalente de Arte de San Pedro. Más allá del trabajo artístico, uno de los aspectos que más impactó a los carroceros fue la reacción de quienes ya pudieron acercarse a observar la obra. Samira relató que algunas personas se emocionaron apenas conocieron la temática elegida. “Vinieron personas de afuera y se pusieron a llorar cuando les contamos”, aseguró. Consultada sobre cómo reaccionaron al verla, respondió: “Se emocionaron mucho, sí”. Hasta el momento de la entrevista todavía no habían recibido la visita de veteranos de Malvinas, aunque la emoción ya se había hecho presente entre quienes pasaron por el lugar.

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