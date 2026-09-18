Martín Salwe llegó para sumarse a la FNE por Canal 4: "Participar con ustedes es un honor"

Martín Salwe ya está en Jujuy y será una de las figuras invitadas para acompañar la transmisión de Canal 4 durante los desfiles de carrozas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 - FNE-

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El conductor y creador de contenidos formará parte de la cobertura especial de la edición de diamantes de la FNE , junto a Agustina Medi y “Charly” García , quienes volverán a llevar alegría, premios y sorpresas a la Avenida de los Estudiantes.

Salwe estará presente desde el set en Ciudad Cultural durante el viernes 18 y sábado 19 de septiembre , acompañando a los estudiantes jujeños y a quienes sigan toda la fiesta a través de la pantalla de Canal 4 y redes sociales.

Recién llegado a la provincia, Salwe contó que esta será su primera experiencia tanto en Jujuy como en la Fiesta Nacional de los Estudiantes. “ No conozco Jujuy, tampoco la fiesta, así que hoy será todo por primera vez ”, expresó durante la entrevista con Canal 4.

También dejó en claro que la invitación lo entusiasmó desde el primer momento.

“Me invitaron, ni dudé. La fiesta siempre hay que vivirla, disfrutarla y experimentarla” “Me invitaron, ni dudé. La fiesta siempre hay que vivirla, disfrutarla y experimentarla”

Cuando le contaron que los desfiles pueden convocar a cerca de 30 mil personas, su reacción fue inmediata: “No, bueno, a ver, es un fiestón entonces. Nunca viví algo parecido, así que será la primera vez”.

"Es un fiestón entonces. Nunca viví algo parecido" "Es un fiestón entonces. Nunca viví algo parecido"

El vínculo entre estudiantes, familias y carroceros en Jujuy

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Salwe fue el espíritu colectivo de la FNE y la participación de estudiantes, docentes y familias alrededor de las carrozas: “Cuando los chicos están felices y también ver a los padres contentos por los chicos, es algo único”, destacó.

Para el conductor, uno de los grandes valores de la fiesta está justamente en esa unión entre generaciones. “No hay tantas fiestas que reúnan las dos cosas, que los chicos participen con los padres. Y esta es una”, aseguró.

Salwe también recordó que en sus primeros años de trabajo estuvo muy vinculado a eventos juveniles y celebraciones de egresados, algo que hizo que la propuesta de sumarse a la FNE le resultara especialmente atractiva.

“No hay tantas fiestas que reúnan las dos cosas, que los chicos participen con los padres. Y esta es una” “No hay tantas fiestas que reúnan las dos cosas, que los chicos participen con los padres. Y esta es una”

Martín Salwe llegó por primera vez a Jujuy para sumarse a la transmisión especial de Canal 4 de la FNE 2026.

Una edición especial por los 75 años

La edición 2026 tiene además un significado particular: la Fiesta Nacional de los Estudiantes celebra sus 75 años. “¿75 van? Bueno, hay que ir por otros 175 por lo menos”, bromeó Salwe durante la entrevista.

Con asombro, Martín valoró el trabajo de la empresa, con un gran despliegue técnico que Canal 4 realiza cada año para transmitir los desfiles. “Vi los drones, vi las cámaras por todos lados. Es una cobertura integral, 360. Participar con ustedes para mí es un honor y un privilegio”, afirmó.

Y antes de despedirse dejó una frase que resume sus ganas de vivir la experiencia desde adentro: “Hoy no se duerme”, lanzó entre risas.

"Es una cobertura integral, 360. Participar con ustedes para mí es un honor y un privilegio” "Es una cobertura integral, 360. Participar con ustedes para mí es un honor y un privilegio”

Martín Salwe llegó por primera vez a Jujuy.

Su presente laboral

Además de su participación en la FNE 2026, Martín Salwe atraviesa un año de intensa actividad profesional en Buenos Aires. Actualmente forma parte de distintos ciclos televisivos y de streaming, y también adelantó que participará de coberturas deportivas durante los próximos meses.

Pero este fin de semana el foco estará puesto en Jujuy: vivir por primera vez la Fiesta Nacional de los Estudiantes y compartirla junto a los chicos desde la transmisión de Canal 4.