Investigan a productores de Abra Pampa por los incendios

Incendio en Abra Pampa.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy inició actuaciones de oficio por los incendios de pastizales que se registraron durante los últimos días en Abra Pampa, principalmente en sectores ubicados en los alrededores del Huancar.

La investigación está a cargo de la Fiscalía en lo Ambiental, conducida por el fiscal Javier Sánchez Serantes, y tiene como objetivo establecer las circunstancias en las que se originaron los focos ígneos y determinar posibles responsabilidades.

Investigan si los incendios en Abra Pampa fueron intencionales La intervención de la Fiscalía se produjo luego de declaraciones realizadas ante medios de comunicación por Omar Vilca, presidente de Bomberos Voluntarios de Abra Pampa. Según manifestó Vilca, los incendios habrían sido provocados intencionalmente por productores de la zona debido a la creencia de que la quema de pastizales puede favorecer posteriormente el crecimiento de las pasturas.

Incendio en Abra Pampa. A partir de estas declaraciones y ante la posible existencia de conductas con incidencia ambiental, el Ministerio Público de la Acusación decidió iniciar las actuaciones correspondientes. La investigación buscará establecer cómo se produjeron los incendios y, en caso de comprobarse alguna conducta irregular, determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

El MPA pidió evitar la quema de pastizales Desde el Ministerio Público de la Acusación remarcaron la importancia de extremar las medidas de prevención frente al riesgo de incendios. Además, solicitaron evitar cualquier práctica de quema que pueda generar focos ígneos, producir daños en el ambiente o poner en riesgo a las personas, los animales y los bienes. El organismo recordó también que este tipo de prácticas no deben realizarse sin las autorizaciones correspondientes, teniendo en cuenta las consecuencias que un incendio fuera de control puede ocasionar en la zona.

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