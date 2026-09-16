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16 de septiembre de 2026 - 16:33
Jujuy.

El incendio en Abra Pampa se encuentra contenido, es el tercero en las últimas 24 horas

El incendio en Abra Pampa se encuentra contenido. Las llamas se propagaron en una zona rural y fueron originadas por la quema de tolas.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Incendio en Abra Pampa.

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Bomberos le comentaron a TodoJujuy.com que "una señora se puso a quemar una tolas y de ahí se propagó el fuego".

Las altas temperaturas y el viento favorecieron la propagación del fuego y complicaron las tareas en el sector. Las ráfagas provocaron que las llamas se extiendan con rapidez y dificulten el trabajo de los equipos que intervinieron en el lugar.

Incendio en Abra Pampa.

Incendio en Abra Pampa.

Otro incendio se registró el martes en Abra Pampa

El episodio se produce un día después de otro incendio de importantes dimensiones registrado en una finca ubicada en cercanías del cerro El Huancar, en Abra Pampa.

En ese operativo fue afectado todo el cuartel de Bomberos de Abra Pampa, junto con efectivos policiales y vecinos que colaboraron para intentar controlar las llamas.

Recomendaciones para prevenir incendios

Las autoridades recordaron una serie de medidas básicas para evitar situaciones de riesgo:

  • No encender fuego debajo de los árboles ni en zonas con vegetación seca.
  • Evitar arrojar colillas de cigarrillos o fósforos en el suelo.
  • Retirar los residuos del lugar, ya que elementos como vidrios o latas pueden actuar como lupa y generar focos de calor.

Además, se destacó la importancia de dar aviso inmediato ante cualquier columna de humo o principio de incendio para que los equipos de emergencia actúen con rapidez.

Líneas de emergencia disponibles

Defensa Civil recordó que está habilitada la línea gratuita 103 para reportar incendios en cualquier punto de la provincia. También se pueden realizar denuncias y pedidos de auxilio a los teléfonos fijos 388-4223272 y 388-4231368, o al número de WhatsApp 388-4459916.

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