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12 de septiembre de 2026 - 16:59
Mundo.

Tragedia en Chile: se incendió un geriátrico y murieron 16 adultos mayores

El incendio ocurrió en Pitrufquén, en la región de La Araucanía. El hogar tenía antecedentes de irregularidades y la Fiscalía investiga las causas.

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Incendio de un geriátrico en Chile.

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Según informó el municipio local, al momento del incendio había 24 residentes y una sola cuidadora dentro del establecimiento. Además, 10 sobrevivientes fueron trasladados al hospital de la zona para recibir atención.

Las imágenes difundidas mostraron grandes llamas y columnas de humo sobre el edificio, mientras bomberos, policías y personal de emergencia trabajaban para controlar el fuego. Durante la mañana continuaron las tareas de remoción de escombros y limpieza, mientras el área permanecía acordonada.

Incendio de un geriátrico en Chile.

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El geriátrico tenía antecedentes de irregularidades

La Municipalidad de Pitrufquén confirmó que el hogar ya contaba con observaciones legales previas. Desde la Secretaría Regional Ministerial de Salud habían advertido anteriormente sobre deficiencias en su funcionamiento.

José Bravo, funcionario del organismo sanitario, señaló que se trataba de “un lugar irregular” que había sido sumariado y multado desde 2019, además de contar con antecedentes de reincidencia.

La alcaldesa Jacqueline Romero agregó que en febrero el municipio había solicitado una nueva fiscalización debido a que el establecimiento no cumplía con la normativa y tenía un sumario sanitario en curso.

Incendio de un geriátrico en Chile.

Incendio de un geriátrico en Chile.

Investigan qué provocó el incendio

La Fiscalía inició una investigación durante la madrugada para determinar cómo comenzó el fuego y cuáles fueron sus causas, además de establecer si existió intervención de terceras personas.

En el marco de la causa, los propietarios del hogar privado fueron citados a declarar.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, también se refirió a lo ocurrido y pidió “conocer la verdad” para evitar que una tragedia de estas características vuelva a repetirse. Además, indicó que dispuso medidas urgentes para revisar las condiciones de los hogares de adultos mayores del país. Tras la tragedia, la Municipalidad de Pitrufquén decretó tres días de duelo comunal.

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